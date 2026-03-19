Quỹ Aquitara đề xuất triển khai một số chương trình, dự án tại Hưng Yên

Ngày 19/3, tại phường Phố Hiến (Hưng Yên), Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche cùng đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên, đề xuất triển khai một số chương trình, dự án trên địa bàn.

Đại sứ Karl Van Den Bossche bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đại sứ cho biết, trong cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây, Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí của Vương quốc Bỉ trong việc hỗ trợ Việt Nam làm sạch môi trường, khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin và tạo việc làm cho người dân, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đại sứ cho biết, nguồn lực tài chính để hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam được triển khai thông qua Quỹ Aquitara Impact Fund I, Quỹ đầu tư phát triển hạ tầng Aquitara và Quỹ Thiện nguyện Aquitara.

Các Quỹ Aquitara hoạt động trong khuôn khổ quản lý và giám sát của Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Vương quốc Bỉ (FSMA), bảo đảm tính chuyên nghiệp, năng lực tài chính và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Vương quốc Bỉ và hệ sinh thái các Quỹ Aquitara mong muốn đầu tư và thiện nguyện tại Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng; mong muốn tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để các Quỹ Aquitara thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn; mong tỉnh bố trí khu đất sạch đã giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện pháp lý, nằm trong quy hoạch khu công nghiệp sinh thái hoặc khu phát triển kinh tế. Trên khu đất đó, Quỹ dự kiến tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu USD để phát triển khu công nghiệp sinh thái hiện đại, đồng bộ.

Quỹ Thiện nguyện Aquitara đề xuất xây dựng sinh kế bền vững cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin thông qua hệ thống cửa hàng trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

Chào mừng Đại sứ Karl Van Den Bossche và Đoàn công tác thăm làm việc tại Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm, hoạt động có ý nghĩa của Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Bỉ trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam thời gian qua.

Hoan nghênh những sáng kiến, đề xuất, nhất là tạo sinh kế cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên cho rằng đây là sáng kiến nhân văn, thiết thực, có thể triển khai ngay. Về những đề xuất khác, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết các bên cần nghiên cứu, làm việc kỹ lưỡng, cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định, pháp luật của Việt Nam./.

