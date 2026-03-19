Vụ nổ mìn làm nhiều nhà dân bị thủng mái: Tạm dừng hoạt động tại mỏ Lèn Cụt Tai

Ngày 19/3, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần 207 tạm dừng toàn bộ hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá tại mỏ Lèn Cụt Tai (xã Nam Ba Đồn) và mỏ Lèn Vụng (xã Tuyên Hóa) nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và khắc phục hậu quả.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/3, trong quá trình nổ mìn khai thác tại mỏ đá Lèn Cụt Tai, đá đã văng ra ngoài phạm vi an toàn, rơi vào khu dân cư lân cận, làm hư hỏng 5 ngôi nhà, nhiều khu vườn và một số lăng mộ của người dân. Rất may, không có thiệt hại về người.

Theo ông Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, việc tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và ổn định đời sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Cổ phần 207 khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh thiệt hại; thực hiện các biện pháp khắc phục, hỗ trợ, bồi thường cho người dân theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; báo cáo chi tiết nguyên nhân sự cố, mức độ ảnh hưởng và thiệt hại trước ngày 21/3.

Theo ông Phùng Quang Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần 207, nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình khoan không phát hiện hốc rỗng trong lòng đá; khi nổ mìn tạo áp lực lớn, đẩy đá văng xa ngoài phạm vi dự kiến.

Mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 được cấp phép khai thác từ năm 2011, diện tích 4,9 ha, thời hạn 30 năm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng đá văng vào khu dân cư khi nổ mìn đã từng xảy ra trong nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; đồng thời xem xét các biện pháp chấn chỉnh hoạt động khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư./.

Quảng Trị: Nổ mìn khai thác đá tại mỏ, làm hư hỏng nhiều nhà dân Vụ nổ mìn khai thác đá tại xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) đã khiến 5 nhà dân bị thủng mái, vỡ ngói, trong khi nhiều hộ khác bị đá rơi vào vườn, một số lăng mộ bị hư hỏng.