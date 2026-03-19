Đổi mới hoạt động Đoàn: Hiệu quả hơn, tinh gọn hơn, thực chất hơn

Định hướng lớn của Trung ương Đoàn thời gian tới không phải là làm nhiều hơn theo cách cũ mà là đổi mới phương thức hoạt động để làm hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và thực chất hơn.

Đây là khẳng định của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tại diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn. Diễn đàn do Trung ương Đoàn tổ chức chiều nay, 19/3, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sẽ tập huấn cho cán bộ đoàn xã

Là đại biểu đầu tiên đặt câu hỏi với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Đoàn Phường Nha Trang Lê Nguyễn Thái Minh cho biết hiện nay đoàn phường Nha Trang có hơn 7.200 đoàn viên, 12 Đoàn cơ sở, 8 Chi đoàn cơ sở, 396 Chi đoàn trực thuộc. Theo thống kê, Đoàn Phường Nha Trang là đơn vị có số lượng đoàn viên đông nhất tỉnh Khánh Hòa.

Địa bàn rộng hơn, số lượng đoàn viên lớn, yêu cầu và khối lượng công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao hơn trong khi đó, cán bộ, chuyên viên rất hạn chế, Bí thư Đoàn Phường Nha Trang Lê Nguyễn Thái Minh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có những định hướng và giải pháp phù hợp để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng các phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

Chia sẻ về vấn đề này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Bộ máy tinh gọn hơn, nhưng công việc nhiều, đè nặng lên vai cán bộ đoàn cơ sở.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để giải bài toán này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh đến 2 đặc điểm rất nổi trội của thanh niên là tinh thần sáng tạo và dấn thân. Hoạt động Đoàn phải có sự đổi mới thường xuyên.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trong bối cảnh quy mô tổ chức ngày càng lớn nhưng nguồn lực cán bộ hạn chế, đổi mới không còn là lựa chọn mà là đòi hỏi tất yếu. Định hướng lớn của Trung ương Đoàn thời gian tới không phải là làm nhiều hơn theo cách cũ mà là đổi mới phương thức hoạt động để làm hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và thực chất hơn.

Đoàn cơ sở cần phải đổi mới trong lựa chọn nội dung phù hợp, có tính thiết thực và có khả năng thu hút được đoàn viên tham gia thay vì các hoạt động mang tính hình thức, nặng thành tích. Đoàn viên phải trở thành chủ thể của hoạt động. Phương thức triển khai phải rõ người, rõ việc, đo được kết quả. Phương pháp tuyên truyền phải đa dạng, kết hợp truyền thống và hiện đại, trực quan và thực tiễn để tăng tính lan tỏa.

Cán bộ Đoàn phải bám sát tinh thần “ba gần, năm phải, bốn không”: gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phần lớn các mô hình, cách làm hay đều là sáng tạo từ cơ sở, được Trung ương Đoàn phát hiện, nâng cấp và nhân rộng. Vì vậy, khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, công tác Đoàn được kỳ vọng sẽ vận hành hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Đào tạo 100.000 thanh niên khởi nghiệp

Trung ương Đoàn sẽ có giải pháp nào để tạo ra môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phát triển bản thân và cống hiến trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới cũng là vấn đề được các đại biểu đặt ra với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước với những yêu cầu rất cao được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố then chốt.

Đáp ứng yêu cầu đó, một trong những định hướng trọng tâm của Đoàn trong nhiệm kỳ 2026 – 2031 là xây dựng nguồn nhân lực trẻ "vừa hồng vừa chuyên”, đảm bảo cả về tư tưởng chính trị lẫn năng lực chuyên môn. Trong đó, Trung ương Đoàn sẽ tập trung vào công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên với phương thức giáo dục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng gần gũi, hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số… Đoàn không chỉ là đơn vị tổ chức mà còn hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong các hoạt động.

Tại diễn đàn, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên, Phó tổng giám đốc Công ty CP thương mại tổng hợp Toan Vân, Tổng giám đốc Công ty CP CO2 Product Mai Thị Tươi đặt câu hỏi về sự đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ của Trung ương Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trả lời vấn đề này, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định đây là một cơ hội lịch sử để thanh niên thể hiện bản lĩnh. Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 từ tháng 6/2025 với trọng tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Cụ thể, sẽ có nhiều hoạt động nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh niên được triển khai như các cuộc thi, giải thưởng, chương trình đào tạo chuyên sâu về pháp lý, quản trị kinh doanh, cách thức tiếp cận thị trường. Trung ương Đoàn cũng đặt mục tiêu đào tạo cho 100.000 thanh niên khởi nghiệp và phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để đào tạo bài bản cho 10.000 CEO có năng lực quản trị hiện đại, kỹ năng chuyển đổi số và tư duy toàn cầu.

Bên cạnh đó là việc xây dựng hệ sinh thái dẫn dắt, trong đó huy động mỗi doanh nhân trẻ thành đạt hỗ trợ và dìu dắt ít nhất hai bạn trẻ khởi nghiệp, tạo nên mạng lưới kết nối bền vững để cùng đất nước đạt được các mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng.

Cho rằng vốn là vấn đề khó nhất, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho hay Đoàn cam kết khai thác hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương để tạo nguồn lực ban đầu cho thanh niên.

Trong thời gian giới hạn của diễn đàn, có 12 câu hỏi được đặt ra tại diễn đàn trong khi có hơn 71.000 câu hỏi được gửi về ban tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định tinh thần lắng nghe, chia sẻ và sẽ gửi câu hỏi trả lời cho các đoàn viên, thanh niên./.

