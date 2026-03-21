Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với sương mù xảy ra vào sáng sớm ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi đó Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 28-34 độ C.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa dông; các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý các khu vực cần đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, hiện tượng sương mù vào sáng sớm làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.

Để hạn chế tác hại của sương mù, khi người dân ra đường cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong sương, giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt, không phơi quần áo ngoài trời để qua đêm.

Trước khi mặc, người dân cần là quần áo để tiêu diệt nấm mốc bám trên quần áo, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch, tránh ra đường quá sớm vào buổi sáng.../.

