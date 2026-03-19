Dự báo mùa khô khắc nghiệt, Cần Thơ thiết lập các điểm lấy nước miễn phí

Trước dự báo về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, đồng thời đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85% vào năm 2030.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn số 550/UBND-KT về việc tổ chức các biện pháp khẩn cấp bảo đảm cấp nước sinh hoạt.

Trọng tâm là giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ như Cù Lao Dung, Trần Đề và Vĩnh Châu,...

Một trong những giải pháp mang tính nhân văn là việc thiết lập các điểm lấy nước miễn phí.

Thành phố Cần Thơ đã mở 37 điểm lấy nước miễn phí được lắp đặt bồn chứa dung tích từ 10.000 lít trở lên tại các xã ven biển, vùng sâu để phục vụ những hộ dân sống phân tán hoặc khu vực chưa có mạng lưới cấp nước tập trung.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận cho phép Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện khoan bổ sung từ 1 đến 2 giếng mới tại mỗi trạm cấp nước đang bị quá tải hoặc hư hỏng.

Các trạm cấp nước cũng được yêu cầu bố trí nhân sự kỹ thuật "trực chiến" 24/24 để kịp thời xử lý sự cố và phối hợp với ngành điện ưu tiên nguồn năng lượng ổn định cho công tác vận hành.

Về dài hạn, thành phố Cần Thơ xác định chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác nước ngầm sang khai thác nước mặt nhằm bảo vệ tài nguyên đất và hạn chế sụt lún.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, thành phố dự kiến triển khai hàng loạt dự án xây dựng công trình khai thác, xử lý nước mặt quy mô lớn với công suất từ 20.000 m³/ngày đêm trở lên tại các địa bàn nông thôn của Cần Thơ.

Ngoài nguồn vốn ngân sách, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ huy động nguồn vốn tự chủ để nâng cấp, cải tạo và mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước có đường kính lên tới D1200mm, đồng thời đầu tư hệ thống giám sát khai thác và quan trắc chất lượng nước hiện đại.

Song song với việc đầu tư hạ tầng, hỗ trợ an sinh xã hội cũng được chú trọng. Thành phố sẽ thực hiện chính sách miễn phí 100% chi phí lắp đặt đồng hồ nước cho hộ nghèo, gia đình chính sách và giảm 50% cho hộ cận nghèo, nhằm đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường thành phố Cần Thơ cam kết nâng cao chất lượng nước cấp đạt Quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo áp lực và tính liên tục trong mọi tình huống biến đổi khí hậu hay thiên tai.

Việc triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp từ đầu tư hạ tầng đến quản lý vận hành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại các vùng khó khăn của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch của thành phố đã đạt 82,74%, vượt 0,08% so với kế hoạch đề ra.

Đây là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nâng dần tỷ lệ này theo từng năm, hướng tới mốc 85% vào năm 2030.

Cụ thể, trong năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ 83,13% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng lộ trình thực hiện theo từng quý, đồng thời tập trung cải thiện chất lượng nước tại các khu vực mà người dân còn phản ánh về tình trạng nước đục hoặc bị vàng./.

Người dân vùng ven biển Cần Thơ "khát" nước sạch, thức đêm canh từng giọt nước Tại những địa phương tiếp giáp biển như phường Khánh Hòa, xã Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Cù Lao Dung..., câu chuyện thiếu nước sạch đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm qua.