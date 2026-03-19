120 tác phẩm được trao giải Cuộc thi “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả”

Sau hơn hai tháng phát động, Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm dự thi đến từ khoảng 300 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước; qua đó, ban tổ chức đã lựa chọn 120 tác phẩm xuất sắc có ý tưởng sáng tạo để trao giải thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải diễn ra trong ngày 19/3, ông Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong số các tác phẩm dự thi, nhiều tác phẩm được gửi từ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, ngập lụt (như Thái Nguyên, Gia Lai), cho thấy sự quan tâm sâu sắc của học sinh đối với nguồn nước.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm dự thi không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là những ý tưởng sáng tạo, góp phần lan tỏa nhận thức về trách nhiệm gìn giữ tài nguyên nước ở hiện tại và cả trong tương lai.

Qua từng nét vẽ hồn nhiên nhưng giàu trí tưởng tượng, các em học sinh đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, tài nguyên nước là nền tảng thiết yếu cho sự sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước ngày càng lớn, trong khi cùng với nhu cầu sử dụng nước không ngừng tăng và sự phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới, việc quản lý tài nguyên nước cần được thực hiện thống nhất ở tầm quốc gia, theo lưu vực sông, bảo đảm phân bổ công bằng, hợp lý và gắn với bảo vệ, phục hồi, phát triển bền vững.

Vì vậy, thông qua các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng (như Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả”), tiếng nói và sáng kiến của trẻ em sẽ góp phần định hình các chính sách và cách tiếp cận trong tương lai theo hướng bền vững và công bằng hơn.

Với tinh thần đó, ông Châu Trần Vĩnh nhấn mạnh việc đầu tư cho giáo dục và nâng cao nhận thức về tài nguyên nước, đặc biệt đối với giới trẻ, cũng chính là nền tảng - đầu tư cho an ninh nguồn nước quốc gia trong dài hạn.

Tác phẩm đạt giải cuộc thi. (Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước)



Về phía quốc tế, bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cuộc thi vẽ tranh trên thực sự mang ý nghĩa kịp thời và thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Thông qua tác phẩm, các em đã gửi gắm thông điệp từng giọt nước đều quý giá và cần được trân trọng.

Thực tế hiện nay cũng cho thấy tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng, mà còn gắn với con người, cơ hội phát triển và sự bình đẳng. Tại nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em gái vẫn phải gánh vác việc lấy nước cho gia đình, ảnh hưởng đến cơ hội học tập và phát triển.

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước đang gia tăng nhanh chóng. Trong hơn 50 năm qua, nhu cầu nước đã tăng gấp ba lần do gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hóa. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả hơn.

Theo ban tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả,” thông qua các hoạt động truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, thông điệp của cuộc thi đã tiếp cận hơn 1 triệu giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải ở hai hạng mục cá nhân và tập thể có tác phẩm xuất sắc, ý nghĩa nhất. Trong đó, ở hạng mục cá nhân gồm có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 100 giải Triển vọng. Hạng mục tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng quyết định trao 30 giải dành cho các trường có số lượng tác phẩm dự thi nhiều và chất lượng nhất, tập trung ở các tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Huế, Đồng Nai, Thái Nguyên và Gia Lai.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3), như: Triển lãm các tác phẩm dự thi, tọa đàm “Tiếng nói của trẻ em về tài nguyên nước,” biểu diễn nghệ thuật và cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về tài nguyên nước./.

