Tây Ninh: Vận hành thủy lợi thông minh, ứng phó hạn mặn và xâm nhập mặn gia tăng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng, tỉnh Tây Ninh đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Từ vận hành hiệu quả công trình thủy lợi đến điều chỉnh sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng, địa phương từng bước nâng cao năng lực ứng phó, hướng tới phát triển bền vững.

Chủ động điều tiết

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm, nguy cơ xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó, các đợt xâm nhập mặn cao nhất có thể tập trung vào các thời điểm cuối tháng 3. Thực tế ghi nhận tại các tuyến sông cho thấy ranh mặn đã xuất hiện sớm, tuy chưa ở mức nghiêm trọng như năm 2020 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi nguồn nước, vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất.

Hồ Dầu Tiếng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ - tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ” trong việc điều tiết và cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhiều địa phương.

Hệ thống tưới tự động, giúp sử dụng nước hiệu quả, ổn định sản xuất và tạo điều kiện để nông dân đầu tư sản xuất. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng -Phước Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam cho biết hiện nay mực nước hồ đạt cao trình 21,72 mét, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 0,2 mét nhưng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 mét, dung tích hữu ích của hồ còn khoảng 500 triệu mét khối, nằm trên giới hạn điều hành, bảo đảm khả năng cấp nước cho toàn hệ thống.

Theo tính toán, đến cuối mùa cạn năm 2026, mực nước hồ dự kiến ở cao trình 19,5 mét, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt tại khu vực hạ du.

Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, công ty đã chủ động đo đạc, kiểm đếm nguồn nước, rà soát nhu cầu sử dụng của từng khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các địa phương thống nhất phương án tưới tiêu, sẵn sàng triển khai tưới luân phiên khi cần thiết.

Đặc biệt, trước nguy cơ xâm nhập mặn, việc điều tiết nước đẩy mặn được chú trọng. Theo ông Nguyễn Văn Lanh, từ nay đến hết mùa khô năm 2026, dự kiến sẽ có khoảng ba đợt xả nước đẩy mặn với tổng lưu lượng khoảng 120 triệu mét khối, góp phần bảo đảm nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tân Hiệp, không để độ mặn vượt ngưỡng cho phép.

Cùng với đó, đơn vị khuyến cáo ngành nông nghiệp và người dân chủ động trữ nước ngọt, tận dụng thời điểm nguồn nước thuận lợi, áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, che phủ đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện hạn, mặn.

Trên thực tế, diễn biến xâm nhập mặn tại các tuyến sông đang được theo dõi chặt chẽ. Theo Chi cục Thủy lợi-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong 10 ngày đầu tháng 3/2026, độ mặn trên sông Vàm Cỏ Đông đã đạt mức 1,6 gam trên lít tại khu vực xã Bến Lức, cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh của năm 2020.

Tại sông Vàm Cỏ Tây và sông Tra, ranh mặn cũng xuất hiện sớm nhưng chưa xâm nhập sâu như giai đoạn hạn mặn lịch sử.

Dự báo trong thời gian tới, xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến một số khu vực như Tầm Vu, Vĩnh Công, Tân Trụ theo hướng sông Vàm Cỏ Tây và Bình Đức, Bến Lức theo hướng sông Vàm Cỏ Đông.

Trước tình hình đó, các địa phương đang chủ động vận hành công trình thủy lợi, tăng cường trữ nước, bảo đảm nguồn tưới cho cây trồng.

Giảm áp lực nguồn nước

Tại phường Bình Minh, nông dân Tây Ninh đã chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng tiết kiệm nước, thích ứng với điều kiện tự nhiên. Mô hình trồng dưa leo baby của anh Nguyễn Tuấn Anh vẫn duy trì xanh tốt dù thời tiết nắng nóng kéo dài.

Anh Tuấn Anh chia sẻ dưa leo là cây trồng có hàm lượng nước cao, rất nhạy cảm với hạn hán. Trước đây, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiếu nước, nhưng những năm gần đây, nhờ hệ thống thủy lợi dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng, cùng với việc áp dụng kỹ thuật tưới hợp lý, sản xuất đã ổn định hơn, giúp nông dân yên tâm đầu tư.

Không chỉ riêng dưa leo, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng phát huy hiệu quả trong điều kiện khô hạn. Tại trang trại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Phúc Lợi (khu phố Ninh Bình, phường Bình Minh), dù nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 38-40 độ C, cây trồng vẫn sinh trưởng ổn định nhờ hệ thống tưới thông minh. Anh Lê Tấn Thành, Quản lý trang trại cho biết, công nghệ tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm từ 30–60% lượng nước và phân bón, đồng thời hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tân Thành (ấp 3, Xã Mỹ Thạnh, Tỉnh Tây Ninh) với khoảng 50 ha chanh ứng dụng công nghệ cao đã chủ động hướng dẫn xã viên trữ nước ngọt, hạn chế xử lý ra hoa trong mùa khô, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học nhằm nâng cao sức chống chịu của cây trồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh, trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, việc chủ động nguồn nước đóng vai trò then chốt trong bảo đảm sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Hiện toàn tỉnh có hơn 115.000 ha đất sản xuất áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, nâng tỷ lệ tưới tiết kiệm lên khoảng 31%. Đây là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực lên nguồn nước, đồng thời bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả canh tác.

Song song đó, tỉnh điều chỉnh lịch thời vụ linh hoạt theo từng vùng, khuyến cáo người dân không gieo sạ vụ lúa ba tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước, nhằm hạn chế rủi ro do hạn hán.

Toàn cảnh vùng sản xuất nông nghiệp được hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác tại Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Với hệ thống thủy lợi dài hơn 2.000km, Tây Ninh hiện bảo đảm cấp nước tưới chủ động cho hơn 50% diện tích đất sản xuất. Tỉnh cũng đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đáng chú ý, dự án tuyến ống truyền tải nước sạch dài 19,6km do Công ty cổ phần Nước Biwase-Long An đầu tư với tổng kinh phí 791 tỷ đồng đang được triển khai, dự kiến đưa vào vận hành trong thời gian tới, góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực hạ lưu và các khu, cụm công nghiệp.

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt, Tây Ninh định hướng phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai.

Trong số đó, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng thêm nhiều hồ chứa nước như Hưng Điền, Bầu Biển, Bình Hiệp, Thạnh An; xây dựng các cống kiểm soát mặn trên sông Vàm Cỏ nhằm hình thành vùng trữ ngọt, cải thiện môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi dọc tuyến biên giới, nâng cấp đê bao, xây dựng các công trình cấp nước và hàng chục hồ chứa mới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Những giải pháp đồng bộ từ quản lý, điều tiết nguồn nước đến chuyển đổi sản xuất đang giúp Tây Ninh từng bước nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Thủy lợi không chỉ là “nguồn sống” của sản xuất nông nghiệp mà còn là động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế nông thôn.

Với sự chủ động trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và thay đổi tư duy sản xuất, Tây Ninh đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với điều kiện tự nhiên, bảo đảm sinh kế cho người dân trong bối cảnh nhiều thách thức phía trước./.

