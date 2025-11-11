Lâm Đồng: Mưa lớn kèm hồ thủy lợi xả lũ khiến nhiều nơi ngập sâu

Khoảng 9 giờ sáng, nước dâng nhanh, tràn vào khu dân cư khiến hàng chục nhà dân tại các xã, phường Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… ngập từ 0,5 đến 0,7m.

Sáng 11/11, mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về và các hồ thủy lợi xả lũ khiến nhiều khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu.

Khoảng 9 giờ sáng, nước dâng nhanh, tràn vào khu dân cư khiến hàng chục nhà dân tại các xã, phường Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… ngập từ 0,5 đến 0,7 m.

Nhiều hộ phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn, trong khi hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại nặng do ngập úng. Quốc lộ 28 đoạn qua phường Hàm Thắng cùng nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu, giao thông ách tắc, nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, bị chết máy giữa đường./.

Lâm Đồng: Nhiều hộ dân và đường giao thông ngập sâu trong nước Trong sáng 11/11, nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường như Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận... bị ngập trong nước từ 0,5-0,7m.