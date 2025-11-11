Lâm Đồng: Nhiều hộ dân và đường giao thông ngập sâu trong nước

Khoảng 9 giờ ngày 11/11, do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về cùng với các hồ thủy lợi xả lũ đã gây ngập một số nhà dân khu vực ven biển Lâm Đồng, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ghi nhận trong sáng 11/11, nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường như Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận... bị ngập trong nước từ 0,5-0,7m.

Nhiều nhà dân phải di dời đến nơi khác để tránh lũ; nhiều diện tích hoa màu cũng bị thiệt hại nặng do ngập nước.

Hiện các lực lượng chức năng được phân công túc trực tại các điểm ngập nặng trong các khu dân cư để có thể hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Theo những người dân địa phương, khoảng 9 giờ thì nước lũ bất ngờ dâng cao và tràn vào nhà dân. Do tối ngày 10 và rạng sáng ngày 11/11 có mưa lớn liên tiếp nên người dân đã chủ động kê các vật dụng trong nhà lên các điểm cao để phòng tránh thiệt hại.

Khi phát hiện nước lũ tràn về, nhiều nhà dân khu trũng thấp cũng đã chủ động di dời đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đặt cảnh báo tại các điểm ngập sâu trên Quốc lộ 28. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Quốc lộ 28 đoạn qua phường Hàm Thắng nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, các phương tiện lưu thông khó khăn và nhiều xe môtô bị chết máy.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu để các phương tiện di chuyển chú ý phòng tránh.

Nhiều tuyến đường giao thông trong các khu dân cư cũng ngập sâu, người dân không thể di chuyển được.

Tính đến trưa ngày 11/11, nhiều khu vực tại các xã, phường Bình Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng... tiếp tục ngập trong nước. Nhiều hộ dân tạm thời bị chia cắt; nhiều tuyến đường giao thông vẫn ngập khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Cũng trong sáng 11/11, tại cửa biển La Gi (Lâm Đồng), một chiếc tàu cá mang số hiệu BTh 80088TS bị sóng lớn và dòng nước chảy nhấn chìm khi đang di chuyển vào khu vực cửa biển. May mắn, các ngư dân trên tàu cá đã kịp thời thoát nạn, được người dân gần đó hỗ trợ ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 8/11, tại cùng khu vực này đã xảy ra 3 vụ chìm tàu cá liên tiếp. Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phải huy động lực lượng hỗ trợ trục vớt và đưa tàu cá vào bờ an toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Phước Lộc (phường Phước Hội, Lâm Đồng) đang khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi trong thời điểm mực nước khu vực cảng La Gi dâng cao và chảy mạnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, cảnh báo tại khu vực cửa biển để tránh những sự cố đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra./.

