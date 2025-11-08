Lâm Đồng: Hồ Cay An ổn định sau đêm gia cố khẩn cấp, 110 hộ dân được di dời

Sau 1 đêm được các lực lượng chức năng triển khai biện pháp gia cố khẩn cấp, đến sáng 8/11, hạng mục đập chính của hồ thủy lợi Cay An (xã Tà Năng, Lâm Đồng) đã dần ổn định, các dấu hiệu rạn nứt không tăng thêm.

Ghi nhận đến sáng 8/11, tại khu vực đập chính của hồ thủy lợi Cay An, hàng chục người gồm nhiều lực lượng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp gia cố phần thân đập bị nứt, sạt trượt nghiêm trọng.

Hàng trăm cọc xà cừ, bao tải đất được các lực lượng bổ sung vào phần chân đập (đoạn gần cửa tràn xả nước) hiện đã bị rò rỉ, thấm nước, có dấu hiệu sụt lún nặng.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng, từ tối 7/11, địa phương huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, cán bộ công chức và các đơn vị quân đội, công an hỗ trợ để triển khai các biện pháp khẩn cấp gia cố thân đập. Đồng thời, địa phương đã thực hiện di dời 110 hộ dân với 600 khẩu đến nơi an toàn và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

“Các phương án tạm thời hiện đã phát huy hiệu quả, về lâu dài nếu thời tiết thuận lợi, có nắng trong vài ngày tới sẽ giúp các lực lượng có thời gian tiếp tục gia cố công trình. Dự kiến ngày 9/11, các đơn vị chuyên môn sẽ tiến hành khoan cọc nhồi và đổ bê tông gia cố phần chân đập cũng như dọc đoạn mương nước phía cửa xả tràn của công trình hồ Cay An,” ông Sang cho biết thêm.

Cũng trong ngày 8/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp xử lý sạt trượt cục bộ khu vực mái hạ lưu hồ chứa nước Cay An. Trong đó, các đơn vị phải thực hiện ngay các giải pháp kỹ thuật khẩn cấp để cứu công trình; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; tổ chức trực gác 24/24h để kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp vỡ đập.

Liên quan đến công trình hồ thủy lợi Cay An, ngày 7/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An (giai đoạn 1). Dự án có tổng vốn đầu tư 2,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 90 ngày. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, tránh nguy cơ mất an toàn, vỡ đập; bảo vệ tính mạng, tài sản cho khoảng 400 hộ dân và 200 ha đất canh tác vùng hạ du trong những năm tới.

Công trình thủy lợi hồ Cay An tại xã Tà Năng dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 250 ha đất sản xuất trong khu vực. Công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2007.

Hiện nay, khu vực phần chân đập chính gần cửa xả nước xuất hiện các mảng trượt, khe nứt dài 54m, độ mở vết nứt rộng 0,2-0,5m, có nước ngầm thấm qua chân đập. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài có thể gây vỡ đập bất cứ lúc nào./.

