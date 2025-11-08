Nguy cơ vỡ đập hồ Cay An, Lâm Đồng khẩn cấp sơ tán hàng chục hộ dân

Tối 7/11, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng (Lâm Đồng) đã tổ chức di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân đến nơi an toàn trước tình trạng ngập lụt và nguy cơ vỡ đập chính của hồ thủy lợi Cay An do ảnh hưởng bão số 13 gây mưa lớn trong mấy ngày qua.

Cụ thể, từ 20 giờ ngày 30 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Tà Năng đã tổ chức di dời khoảng 70 hộ dân thuộc thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến nơi an toàn tại các tường học, nhà dân trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng cũng hỗ trợ, đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm cho người dân, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ cần thiết.

Các vết nứt xuất hiện tại phần thân đập chính của hồ thủy lợi Cay An với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3 sau những trận mưa vừa qua. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, chiều 7/11, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng phát đi văn bản hỏa tốc thông báo khẩn về nguy cơ vỡ đập hồ thủy lợi Cay An do ảnh hưởng mưa lớn khi bão số 13 đổ bộ.

Theo ghi nhận, lượng nước đổ về tăng nhanh, đến 14 giờ ngày 7/11, tại hồ Cay An có nguy cơ vỡ vai đập chính, nước tràn ra khu vực hạ du, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng đã yêu cầu người dân không chăn thả gia súc, bơi lội, đánh bắt cá hoặc sinh hoạt gần khu vực hồ và suối hạ lưu hồ Cay An; khẩn trương di dời người và tài sản khỏi khu vực thường xuyên ngập lụt.

Công trình thủy lợi hồ Cay An tại xã Tà Năng dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 250ha đất sản xuất trong khu vực.

Công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2007, từ nhiều tuần qua, khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện các mảng trượt, khe nứt, có nước ngầm thấm qua chân đập.

Ngoài ra, tại một số vị trí khác của đập chính cũng có hiện tượng thấm nước và rò rỉ nước chảy thành dòng./.

