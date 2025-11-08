Cần Thơ: Khắc phục xong đoạn đê bị vỡ ở Cồn Sơn

Ngày 7/11, lực lượng chức năng và người dân phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) đã cơ bản khắc phục xong sự cố vỡ đê bao tại khu vực Cồn Sơn.

Đoạn đê bị vỡ vào rạng sáng 6/11 do ảnh hưởng của đợt triều cường lịch sử.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó cho đợt triều cường sắp tới, vốn được dự báo còn tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời rà soát các điểm xung yếu khác trên toàn tuyến đê.

Ông Lương Sĩ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, cho biết sau sự cố sạt lở xảy ra, địa phương đã phối hợp với các sở ngành, Chi cục Thủy lợi tăng cường lực lượng và đã cơ bản khắc phục được đoạn đê bao bị vỡ. Hiện trạng đoạn đê đã ổn định, đảm bảo an toàn.

Song song với việc khắc phục, phường đã triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến đê bao trên địa bàn Cồn Sơn để chuẩn bị cho các đợt triều cường tiếp theo.

Qua rà soát, ông Nam cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2-3 đoạn xung yếu khác có nguy cơ sạt lở. Đối với các điểm nguy cơ này, phường đã vận động lực lượng địa phương và người dân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tạm thời. Mục tiêu là đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng" để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với các diễn biến bất thường của triều cường.

Nước tràn vào gây ngập vườn cây của người dân sau khi một đoạn đê ở cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị vỡ ngày 6/11. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trước dự báo mực nước đợt triều cường tới có thể còn tiếp tục dâng cao, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy đang đã phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản có giá trị và tự gia cố các khu vực xung yếu quanh nhà.

Về lực lượng, phường đã bố trí lực lượng dân quân, an ninh cơ sở và người dân địa phương tham gia công tác bảo vệ, khắc phục các tuyến đê bao.

Các lực lượng này được phân công túc trực 24/24, theo dõi sát diễn biến triều cường để có phương án khắc phục tại chỗ ngay khi xảy ra sự cố. Nếu tình huống vượt quá thẩm quyền, địa phương sẽ báo cáo ngay cho ngành cấp trên để có phương án xử lý kịp thời.

Ông Nam cũng cho biết các lực lượng địa phương sẽ hỗ trợ người dân di dời tài sản nếu cần thiết để tránh thiệt hại. Bên cạnh đó, phường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm trang thiết bị để gia cố các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ), cho biết Chi cục đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là triều cường khi đỉnh triều ngày 6/11 đã lên tới 2,35m, cao hơn mức báo động 3 là 35cm và cao hơn mức trung bình nhiều năm, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng tới đê bao.

Về mặt chuyên môn, Chi cục Thủy lợi đã khuyến cáo người dân chủ động có phương án bảo vệ sản xuất, đặc biệt là các vườn cây ăn trái và ao cá. Ngoài đoạn đê bị vỡ đã được khắc phục, đối với những tuyến đê còn nguy cơ, Chi cục Thủy lợi và Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy đang đi khảo sát, kiểm tra để đề xuất các giải pháp khắc phục.

Các giải pháp cụ thể bao gồm việc rà soát, đối với những tuyến đê có nguy cơ hoặc bị nước tràn thì phải sửa chữa, đắp nâng cao để ngăn lũ và triều cường. Ông Tâm cũng nhấn mạnh giải pháp lâu dài là phải bảo vệ nghiêm ngặt hành lang bảo vệ đê và khuyến cáo người dân trồng các loại cây có khả năng chống sạt lở như cây bần, cà na.

Trước mắt, ngành đã hướng dẫn địa phương thực hiện giải pháp tạm thời là dùng cừ tràm, cừ dừa và vải địa kỹ thuật để gia cố các đoạn sạt lở, đắp đê ngăn triều cường.

Nước tràn vào gây ngập nhà dân sau khi một đoạn đê ở cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị vỡ ngày 6/11. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 6/11, đợt triều cường lên cao vượt mốc lịch sử đã làm vỡ một đoạn đê bao tại Cồn Sơn. Đoạn đê vỡ có chiều ngang 3m, dài 4m, khiến nước tràn vào rất nhanh, người dân không kịp ứng phó. Thống kê ban đầu cho thấy 8 căn nhà và 5ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu; thiệt hại về thủy sản cũng rất lớn, có khả năng cá nuôi trong ao đã trôi ra sông toàn bộ. Đây là đoạn đê do người dân tự đắp, chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín của thành phố. Mặc dù đã phát hiện vết nứt và được gia cố trước đó, nhưng tuyến đê không thể chịu được mực nước dâng quá cao của đợt triều cường này.

Ngày 7/11, triều cường ở thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao ở mức 2,33m, chỉ thấp hơn ngày hôm qua 2cm.

Ngoài trạm Cần Thơ, các trạm khác trên sông Hậu mực nước cũng vượt báo động 3 rất cao.

Tại trạm Phụng Hiệp (kênh Cái Côn), mực nước đo được sáng nay là 1,88m, trong khi cấp báo động 3 tại đây chỉ là 1,4m.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cảnh báo khả năng ngập sâu, nguy hiểm trên diện rộng, đặc biệt vào các khung giờ triều lên (sáng từ 2 giờ 30-8 giờ 30; chiều từ 15 giờ 30-22 giờ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở Cấp 2. Nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất ở những vùng trũng, thấp, ven sông, ngoài đê bao là rất cao, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Tính đến cuối tháng 10/2025, các loại thiên tai trên địa bàn thành phố đã làm ảnh hưởng 299 hộ dân, làm 3 người bị thương, ước tổng thiệt hại khoảng 32,9 tỷ đồng; riêng 111 đợt sạt lở bờ sông đã gây thiệt hại gần 23 tỷ đồng./.

