Cá sấu dài 1,5m xuất hiện ở Cần Thơ khi triều cường lên cao

Sáng 7/11, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ (thành phố Cần Thơ) cho biết, địa phương đang xác minh và tổ chức lực lượng truy tìm một con cá sấu được người dân phát hiện tại ấp Phụng Tường 2.

Vụ việc xảy ra khi thành phố đang trải qua đợt triều cường dâng cao kỷ lục, khiến nước ngập sâu tại nhiều khu vực, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh do một người dân cung cấp về việc phát hiện cá sấu nổi trên mặt nước tại con kênh dẫn vào mương vườn.

Báo cáo của Công an xã Nhơn Mỹ xác nhận, thời điểm đó, một người dân tại ấp Phụng Tường 2 khi đang ở nhà một mình đã phát hiện một con cá sấu.

Con cá sấu này được người dân ước tính dài khoảng 1,5m và nặng từ 30-40kg. Người dân này đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại hình ảnh và điện thoại báo cho người nhà đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Khi tin tức lan ra, nhiều người dân xung quanh đã kéo đến xem, tuy nhiên lúc này con cá sấu đã lặn mất. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phân công cán bộ, chiến sỹ, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng hình ảnh do người dân cung cấp, nhận định hình ảnh chụp là thật. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được con cá sấu.

Vụ việc đã được Công an xã Nhơn Mỹ báo cáo Thường trực Ủy ban Nhân dân xã. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ban Nhân dân các ấp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trường hợp bị cá sấu tấn công, đặc biệt là tại các khu vực ven kênh rạch, mương vườn đang bị nước ngập.

Trước đó, thông tin và hình ảnh về việc cá sấu xuất hiện trong vườn dân khi nước ngập ở ấp Phụng Tường 2 đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, khiến nhiều người dân lo lắng.

Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Những ngày qua, thành phố Cần Thơ đang phải hứng chịu đợt triều cường được xem là cao nhất trong lịch sử. Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên các sông rạch tiếp tục dâng cao và ở mức báo động nguy hiểm.

Số liệu đo được vào ngày 6/11, thời điểm người dân phát hiện cá sấu, cho thấy mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt mức rất cao.

Cụ thể, đỉnh triều buổi sáng lúc 4 giờ 30 đo được là 2,35m, vượt báo động 4 là 0,35m, cao nhất lịch sử. Đỉnh triều rạng sáng 7/11 tiếp tục lên cao ở mức 2,33m. Cả hai mức này đều vượt xa cấp báo động 3 (mức 2,00m).

Ngoài trạm Cần Thơ, các trạm khác trên sông Hậu mực nước cũng vượt báo động 3 rất cao. Tại trạm Phụng Hiệp (kênh Cái Côn) khi mực nước đo được sáng nay là 1,88m, trong khi cấp báo động 3 tại đây chỉ là 1,40m.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cảnh báo khả năng ngập sâu, nguy hiểm trên diện rộng, đặc biệt vào các khung giờ triều lên (sáng từ 2 giờ 30 đến 8 giờ 30; chiều từ 15 giờ 30 đến 22 giờ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2. Nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất ở những vùng trũng, thấp, ven sông, ngoài đê bao là rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước rất cao này sẽ còn ít biến đổi cho đến ngày 8-9/11, sau đó bắt đầu xuống nhanh từ ngày 10/11.

Tuy nhiên, ở các khu vực nội đồng như Ngã Bảy, Vị Thanh (Hậu Giang) và các khu vực ở Sóc Trăng sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn.

Mực nước tại các vùng này sẽ duy trì ở mức rất cao và xuống rất chậm, khiến tình trạng ngập sâu có khả năng kéo dài đến tận giữa tháng 11./.

