Cần Thơ: Vỡ đê cồn Sơn khi triều cường lên cao vượt mốc lịch sử

Rạng sáng 6/11, một đoạn đê bao ở cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã bị vỡ khi triều cường lên cao vượt mốc lịch sử. Nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Sự cố xảy ra vào thời điểm Cần Thơ đang trải qua đợt triều cường cao nhất trong lịch sử với đỉnh triều 2,35m, cao hơn báo động 3.

Ngay sau khi đê vỡ, ủy ban nhân dân phường Bình Thủy đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an triển khai giải pháp khắc phục.

Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã cử người xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khắc phục đoạn đê bao bị vỡ, thực hiện "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" để chủ động ứng phó với thiên tai./.