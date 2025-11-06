Các trường tại Đà Lạt cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 7/11 để tránh bão

Đến tối 6/11, các địa phương trên địa bàn khu vực Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đều có thông báo cho học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi).

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có phương án chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, tối 6/11, địa phương trung tâm và lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng là phường Xuân Hương-Đà Lạt có văn bản số 1749/UBND-VHXH cho toàn bộ học sinh các cấp học trên địa bàn phường nghỉ học ngày 7/11 nhằm chủ động phòng, tránh và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 13.

Tương tự, Ủy ban Nhân dân các phường Xuân Trường-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Langbiang-Đà Lạt… sau khi căn cứ diễn biến cơn bão đang ảnh hưởng tới địa phương, trong tối 6/11 đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nội dung cho toàn bộ học sinh các cấp học nghỉ học vào ngày 7/11.

Các trường học tổ chức bố trí lịch dạy bù phù hợp để đảm bảo hoàn thành chương trình của năm học.

Trường Đại học Đà Lạt ra thông báo toàn bộ hoạt động giảng dạy và học tập ngày 7/11 ở tất cả các bậc học và hệ đào tạo trong toàn trường được chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến (online) hoặc các hình thức gián tiếp phù hợp khác (hướng dẫn sinh viên tự học, giao bài tập...) tùy điều kiện thực tế, đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy. Nhà trường thông báo kịp thời cho người học để tham gia học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trước đó ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có Công văn số 1759/SGDT-VP gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động phòng, tránh và ứng phó với mưa bão.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh; rà soát, kiểm tra mức độ an toàn của các công trình trường học, đặc biệt là khu nhà ở bán trú, ký túc xá, tường rào, mái che, hệ thống điện, cây xanh... để kịp thời có biện pháp gia cố, khắc phục, di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Các địa phương, trường học có phương án chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm (ngập sâu, sạt lở, gió mạnh) theo diễn biến thời tiết; bố trí học bù phù hợp sau khi điều kiện ổn định.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, các trường học không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tập trung đông người ngoài trời trong thời gian mưa bão; chuẩn bị các phương án dự phòng: điện, nước, thuốc men, thực phẩm thiết yếu đối với trường có học sinh bán trú.

Từ trưa 6/11, trên địa bàn hầu hết các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã có mưa kéo dài. Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Suối Kiết (103mm), Tân Minh (65mm), Phường 3-Bảo Lộc (61mm)...

Dự báo 2 đến 3 ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục mưa to đến rất to do hoàn lưu sau bão, lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24 giờ, có nơi hơn 200 mm. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi, đường đèo và ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại nhiều khu vực.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không qua lại suối, khe, khu vực đèo dốc và vùng trũng thấp; di dời người, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" để ứng phó với mưa bão và xả lũ./.

