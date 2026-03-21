Phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, hưởng ứng Giờ Trái đất

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, sáng nay (21/3) Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ, Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh-Tương lai Xanh,” giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ; vận động viên đến từ một số câu lạc bộ chạy phong trào... Chương trình có sự tham gia của các Đại sứ chương trình là những người nổi tiếng như: Cầu thủ Duy Mạnh; diễn viên Lê Hải; Đại sứ Du lịch và Môi trường-Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương…

Các đơn vị phối hợp và đại sứ Chương trình đã cùng tham gia hoạt động và có những thông điệp cam kết hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang thúc đẩy việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch và nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ phát động. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn xã hội, sớm phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải… cũng như rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân, các vận động viên tại sự kiện hôm nay tiếp tục tích cực hưởng ứng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động của đời sống; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng… Qua đó, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Sự kiện thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Chương trình năm nay không chỉ tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng, là chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi hành vi tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai mai sau.

Sau giải chạy trực tiếp, hàng loạt chương trình sẽ được kích hoạt đồng loạt trên quy mô toàn quốc, nổi bật gồm: Giải chạy trực tuyến được triển khai thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, dự kiến thu hút gần hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" đang diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 11/4 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn/, sự kiện tắt đèn trong 1 giờ diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 28/3./.

