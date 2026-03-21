Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong gần bốn năm

Giá dầu thô thế giới chốt phiên 20/3 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong gần bốn năm, khi Iraq tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với tất cả các mỏ dầu do các công ty dầu khí nước ngoài khai thác và xung đột leo thang khi Mỹ cân nhắc điều động thêm binh sỹ tới Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 3,54 USD, tương đương 3,26%, lên 112,19 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 4/2026 tăng 2,18 USD, tương đương 2,27%, lên 98,32 USD/thùng.

Xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi diễn ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Iran và các hành động đáp trả của nước này nhằm vào các nước láng giềng như Saudi Arabia, Qatar và Kuwait.

Ông John Kilduff, đối tác tại công ty tư vấn đầu tư và quản lý có trụ sở Again Capital, cho rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất, khi không có nhiều hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột cũng như việc khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu giảm nhẹ xuống gần 108 USD/thùng sau khi kết thúc phiên 20/3, nhờ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xem xét giảm dần các nỗ lực quân sự của nước này chống lại Iran./.

Giá dầu thế giới biến động mạnh do Iran tấn công vào các mục tiêu năng lượng Chốt phiên 19/3, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,27 USD (1,18%) lên mức 108,65 USD/thùng sau khi Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng tại Trung Đông trong đêm.