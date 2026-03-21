Xung đột tại Trung Đông: Ba Lan sơ tán binh sỹ khỏi Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan đã rút toàn bộ binh lính khỏi Iraq nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho quân nhân, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng xấu đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Władysław Kosiniak-Kamysz, cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá rủi ro mà các lực lượng nước ngoài tại Iraq phải đối mặt, đặc biệt khi quốc gia này nằm sát Iran.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, kéo theo nguy cơ lan rộng trong khu vực và tác động tới kinh tế toàn cầu. Các mục tiêu của phương Tây tại Iraq nằm trong số những địa điểm bị tấn công trả đũa.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Kosiniak-Kamysz nêu rõ quyết định di dời lực lượng được đưa ra sau khi phân tích kỹ các điều kiện hoạt động và các mối đe dọa tiềm tàng.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân đội Ba Lan, ông Jacek Goryszewski, cho biết hơn 100 binh sỹ đã trở về nước hoặc đang trên đường về, trong khi một số khác được triển khai tới Jordan để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, chiến dịch rút quân được thực hiện với sự phối hợp của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho binh sỹ.

Trước diễn biến cuộc xung đột tại Trung Đông, Chính phủ Đức dự kiến tạm thời nới lỏng quy định xuất khẩu một số loại vũ khí sang Vùng Vịnh. Quyết định này áp dụng cho các thiết bị quốc phòng phục vụ tác chiến trên không và trên biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche ngày 20/3 nhận định các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia Vùng Vịnh đã đẩy nhu cầu về khí tài quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không, trở nên cấp thiết. Cùng với đó, Ukraine cũng đang rất cần được tiếp viện quân sự, với ưu tiên hàng đầu là năng lực phòng không.

Trên cơ sở đó, Chính phủ Đức sẽ nới lỏng quy định xuất khẩu khí tài quân sự sang Ukraine và một số quốc gia Vùng Vịnh.

Một giấy phép chung mới với thời hạn 6 tháng đã được ban hành, cho phép các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu nhanh mà không cần thông qua thủ tục cấp phép trước tại Cơ quan Kinh tế và Kiểm soát Xuất khẩu Liên bang (BAFA).

Danh sách các quốc gia áp dụng cơ chế giấy phép chung bao gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman và Ukraine.

Theo cơ chế này, Đức cho phép xuất khẩu các thiết bị phòng không và phòng thủ hải quân, bao gồm cả các hệ thống rà phá hoặc phòng chống thủy lôi./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Italy đẩy mạnh hoạt động sơ tán Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh các chiến dịch sơ tán công dân, đồng thời cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ đang đổ dồn lên dân thường.