Học giả Nga: "Chuyến thăm hứa hẹn chuyển đổi tích cực hợp tác song phương"

"Hai bên đứng trước một chương trình hợp tác toàn diện, dài hạn, cũng như khả năng chuyển đổi trong hợp tác song phương," đó là nhận định của Tiến sỹ Kinh tế Leonid Borisovich Vardomsky, Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga trước thềm chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 22-25/3.

Tiến sỹ Vardomsky chỉ ra rằng chính sách kinh tế đối ngoại đa phương mà Việt Nam theo đuổi phù hợp với điều kiện tự nhiên của quốc gia có dân số đông, tăng trưởng nhanh, đường bờ biển rộng lớn và vị trí địa lý ở gần các nền kinh tế đang phát triển nhanh.

Trong đường lối đó, Việt Nam đã khẳng định được vị thế đối tác hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài, đất nước đang hiện đại hóa nền kinh tế một cách năng động.

Việt Nam đang tham gia rộng rãi vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào các dự án lớn với các công ty quốc tế hàng đầu. Những điều đó chứng tỏ độ tin cậy của Việt Nam với tư cách là đối tác đồng thời tạo ra nguồn thu rất đáng kể đối với đất nước.

Từ góc độ nhà nghiên cứu, chuyên gia Vardomsky nhấn mạnh bất chấp việc quy mô hợp tác còn khiêm tốn, cả hai nước đều quan tâm đến việc nâng cao quan hệ kinh tế lên ngang tầm độ tin cậy chính trị.

Tiến sỹ Vardomsky nhận định rằng trọng tâm chuyến thăm là vấn đề năng lượng và các nguồn cung khác trong tình hình thế giới nhiều biến động. Ông hy vọng chuyến thăm sẽ đạt các kết quả tích cực, nhấn mạnh rằng hai bên đứng trước một chương trình hợp tác toàn diện, dài hạn.

Việc xây dựng và thực hiện chương trình này sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể để hiểu rõ lợi ích hiện tại và tương lai của cả hai nước cũng như khả năng chuyển đổi thành hiệu quả trong hợp tác song phương./.

