eBay và cuộc đua “live shopping” làm thay đổi thương mại điện tử

Mua sắm trực tiếp trên mạng đang nhanh chóng lan rộng tại châu Âu, mang đến một làn gió mới cho thương mại điện tử.

Trên các nền tảng như eBay, người bán không chỉ đăng sản phẩm mà còn trở thành người dẫn chương trình, trực tiếp tương tác với người xem qua video.

Các phiên đấu giá diễn ra với tốc độ chóng mặt, thường kéo dài chưa đến một phút, tạo cảm giác kịch tính và thúc đẩy quyết định mua hàng gần như ngay lập tức.

Từ đầu năm, eBay đã chính thức triển khai hình thức bán hàng qua livestream, cho phép người dùng theo dõi và tham gia đấu giá ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Mô hình này nhanh chóng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt tại Mỹ, nơi doanh thu từ live shopping tăng vọt. Một số phiên bán hàng đã đạt kết quả đáng kinh ngạc, như việc tiêu thụ hơn một triệu euro trang sức chỉ trong vài giờ.

Tại châu Âu, live shopping cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt ở Pháp và Italia. Những giao dịch nổi bật đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu, tiêu biểu là một thẻ Pokémon Dracaufeu được bán với giá 22.000 euro chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của hình thức đấu giá nhanh, nơi người mua phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

Sự thành công của live shopping không chỉ đến từ tốc độ mà còn từ trải nghiệm mang tính cộng đồng. Người xem có thể tương tác trực tiếp, theo dõi quá trình mở sản phẩm và tận hưởng yếu tố bất ngờ khi mua những gói hàng chưa biết trước nội dung.

Mô hình này tạo cảm giác gần gũi, giống như tham gia một phiên chợ hoặc sự kiện ngoài đời thực, thay vì mua sắm đơn thuần qua mạng.

Xu hướng trên đặc biệt phù hợp với thị trường thẻ bài sưu tầm, nhất là trong bối cảnh Pokémon kỷ niệm 30 năm vào năm 2026. Giá trị các thẻ bài đã tăng mạnh kể từ sau đại dịch, và live shopping trở thành công cụ lý tưởng để kết nối người bán với cộng đồng người chơi và nhà sưu tầm.

Tuy nhiên, eBay không phải là cái tên duy nhất trong cuộc đua này. TikTok đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm khi tận dụng sức mạnh của thuật toán và hệ sinh thái nội dung để thúc đẩy mua sắm trực tiếp.

Tại Mỹ, live shopping đã chiếm một phần đáng kể doanh thu của nền tảng này, dù người dùng vẫn ưa chuộng hình thức mua qua video ngắn.

Dù vậy, sự khác biệt giữa hai nền tảng vẫn khá rõ rệt. eBay tập trung vào các sản phẩm giá trị cao và người mua đam mê sưu tầm, trong khi TikTok thiên về các mặt hàng phổ thông như thời trang và mỹ phẩm giá rẻ.

Trong tương lai, hai mô hình này nhiều khả năng sẽ cùng tồn tại, đáp ứng những nhu cầu và thói quen tiêu dùng khác nhau trong kỷ nguyên thương mại số./.

