Nga triển khai hệ thống xác nhận hàng hóa mới với các nước EAEU

Từ ngày 1/4, Nga sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống Xác nhận Hàng hóa Dự kiến (SPOT), được thiết kế để hợp pháp hóa các lô hàng từ các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) và giảm tỷ lệ hàng giả trên thị trường.

SPOT quốc gia sẽ chính thức hoạt động từ 1/7.

Các quy định mới nhằm hạn chế các mô hình nhập khẩu “xám” hàng hóa bằng đường bộ từ các nước thành viên EAEU gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Theo đó, các nhà nhập khẩu sẽ phải thông báo trước cho Cục Thuế Liên bang Nga về các lô hàng và đặt cọc bảo đảm trước khi hàng hóa đến nước này.

Theo giới chuyên gia, việc triển khai hệ thống SPOT sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch hàng loạt các doanh nghiệp sang khu vực "hợp pháp."

Theo dự báo, đến cuối năm 2026, thị phần của những người bán hoạt động hoàn toàn hợp pháp sẽ đạt 60-70% trong các phân khúc thị trường có tổ chức.

Hệ thống SPOT cũng sẽ đóng vai trò là rào cản đối với hàng giả, kể cả trong thương mại điện tử, nơi tỷ lệ hàng giả vốn rất cao. Theo công ty Brand Monitor, 45-60% quần áo và giày dép có thương hiệu được bán trực tuyến là hàng giả. Tình hình trên các sàn thương mại điện tử có phần tốt hơn nhờ các hệ thống kiểm duyệt và chương trình bảo vệ thương hiệu, nhưng vẫn có thể chiếm 40-50% trong một số phân khúc nhất định.

Dự kiến tỷ lệ hàng giả nhập khẩu bằng đường bộ từ các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu có thể giảm 30-50% trong năm đầu tiên SPOT hoạt động, đặc biệt là ở các mặt hàng nhạy cảm: quần áo, giày dép, đồ điện tử và mỹ phẩm.

Ông Artem Sokolov, Chủ tịch Hiệp hội các công ty thương mại điện tử (AKIT), cho biết việc ra mắt hệ thống SPOT được các nền tảng thương mại lớn ủng hộ. Hệ thống kiểm soát mới này bảo vệ các doanh nghiệp hợp pháp và đảm bảo cạnh tranh công bằng trên thị trường. Cơ chế thông báo trước về việc giao hàng sẽ loại bỏ các mô hình "né" thủ tục hải quan và kiểm soát cũng như trốn thuế, điều này làm giảm đáng kể cơ sở tính thuế và gây bất lợi cho các nhà nhập khẩu chân chính.

Mặt khác, SPOT làm tăng chi phí nhập khẩu. Với mô hình “xám” doanh nghiệp không cần trả thuế VAT ngay lập tức, giá trị hải quan cũng có thể khai thấp hơn thực tế. Giờ đây, doanh nghiệp sẽ phải đóng băng số tiền tương đương với thuế VAT (20%) và thuế tiêu thụ đặc biệt trước khi hàng hóa được nhập khẩu. Điều này tạo ra gánh nặng tài chính trực tiếp: số tiền đặt cọc bị rút khỏi lưu thông trong thời gian giao dịch được xác nhận. Thêm vào đó, chi phí hành chính cũng tăng lên. Theo tính toán, chi phí cho lô hàng "nhập xám” sẽ tăng từ 25-60% tùy thuộc vào nhóm sản phẩm.

Chi phí nhập khẩu tăng chắc chắn sẽ dẫn đến giá cả tăng cao. Các doanh nghiệp dự báo giá hàng tiêu dùng nhập khẩu sẽ tăng tới 30% và nguy cơ thiếu hụt ở một số mặt hàng: chủ yếu là đồ điện tử và quần áo với số lượng nhỏ. Gánh nặng lớn nhất sẽ đổ lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - những người bán hàng trên thị trường và các nhà nhập khẩu nhỏ - những người có nguy cơ hoạt động ngầm.

Mặt khác, trong các phân khúc lợi nhuận thấp (quần áo cơ bản, hóa chất gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu), còn có nguy cơ giảm nguồn cung do một số người bán 'không chính thức' sẽ rời khỏi thị trường vì không thể thích nghi với điều kiện mới.

Đối với người tiêu dùng, điều này có thể đồng nghĩa với việc tới đây một số thương hiệu giá rẻ sẽ biến mất khỏi các kệ hàng Nga./.

