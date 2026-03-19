94% doanh nhân Việt Nam lạc quan về kinh tế năm 2026

Một khảo sát mới đây của Herbalife về trao quyền sức khỏe và kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 cho thấy cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang dẫn đầu về niềm tin kinh tế trong khu vực. Cụ thể, có đến 94% doanh nhân tham gia khảo sát kỳ vọng tình trạng kinh tế của họ sẽ được cải thiện trong 12 tháng tới, mức cao nhất so với các thị trường còn lại. Đáng chú ý, 87% những người không phải doanh nhân cũng bày tỏ sự tự tin tương tự, phản ánh bức tranh lạc quan chung của người dân Việt Nam về triển vọng kinh tế.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 10 năm 2025 với sự tham gia của 8.505 người, bao gồm 2.245 doanh nhân, tại 11 thị trường gồm Australia, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy mức độ trao quyền về kinh tế và sức khỏe ở nhóm doanh nhân Việt Nam cao hơn đáng kể so với nhóm nghề nghiệp khác, với chỉ số cao hơn 17%.

Khảo sát về sức khoẻ của Herbalife. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể, 47% doanh nhân đánh giá tình trạng kinh tế hiện tại của họ là "rất tốt", trong khi con số này ở nhóm còn lại chỉ là 30%. Một nửa số doanh nhân tham gia khảo sát tự tin rằng họ sẽ đạt được các mục tiêu kinh tế ngắn hạn trong năm nay, cao hơn 21% so với nhóm không phải doanh nhân. Về khía cạnh trao quyền, 70% doanh nhân cho biết họ cảm thấy được trao quyền để đưa ra quyết định cải thiện sự ổn định tài chính và tình hình kinh tế, so với 53% ở nhóm còn lại. Tương tự, 80% doanh nhân cảm thấy được trao quyền trong các quyết định về sức khỏe, trong khi tỷ lệ này ở nhóm không phải doanh nhân là 69%.

Khảo sát cũng chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa trao quyền sức khỏe và trao quyền kinh tế. Những người có khả năng kiểm soát tốt các quyết định tài chính thường cũng tự tin hơn trong việc quản lý sức khỏe cá nhân. Điều này thể hiện rõ qua việc hơn một nửa (59%) doanh nhân tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu sức khỏe trong vòng 12 tháng tới, trong khi tỷ lệ này ở nhóm không phải doanh nhân chỉ là 38%.

Thể thao là một phần trong cuộc sống giúp công chúng có tinh thần sức khỏe tốt hỗ trợ cho công việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng với mức độ lạc quan cao về kinh tế của các doanh nhân cũng như người lao động tại Việt Nam. Herbalife cam kết đồng hành giúp nhiều người thực hiện lối sống năng động lành mạnh và mang đến cơ hội kinh doanh cho những cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp với tư cách Thành Viên Độc Lập của Herbalife".

Kết quả khảo sát nhấn mạnh vai trò của việc trao quyền cá nhân: khi mỗi người nắm quyền kiểm soát các quyết định về kinh tế và sức khỏe, họ có thể mở khóa tiềm năng thay đổi tích cực cho tương lai và cuộc sống của chính mình. Đây cũng là thông điệp đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển./.