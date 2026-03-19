Giá vàng ngày 19/3: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 1 giờ 58 phút ngày 19/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 2,9% xuống còn 4.860,21 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Giá vàng giao tháng 4 cũng đóng cửa với mức giảm 2,2%, xuống 4.896,20 USD/ounce.

Đúng như dự đoán của thị trường, Fed đã giữ nguyên lãi suất với lý do lạm phát vẫn ở mức khá cao. Báo cáo cùng ngày từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự đoán trong tháng 2 và có nguy cơ tiếp tục tăng tốc do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Fed cũng không đưa ra gợi ý về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, các dự báo kinh tế của giới chức Fed cho thấy họ dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rằng các dự báo mới nhất của cơ quan này vẫn mang tính chất phỏng đoán giữa những bất ổn từ cuộc chiến tại Iran.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận xét rằng những gợi ý mang tính ôn hòa nhẹ nhàng của Chủ tịch Fed là chưa đủ để thúc đẩy các tài sản rủi ro hay vàng - mặt hàng vốn đang được giao dịch như một tài sản rủi ro trong thời gian qua.

Tại Việt Nam, sáng 19/3, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 175,40-178,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

