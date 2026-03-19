Cục Hải quan phản hồi về việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin

Tối 18/3, Cục Hải quan đã phản hồi về việc Hệ thống công nghệ thông tin Hải quan gặp trục trặc thời gian qua.

Theo Cục Hải quan, trong thời gian qua Hệ thống công nghệ thông tin Hải quan có phát sinh một số vấn đề cục bộ trong thời gian ngắn, như việc chậm đồng bộ trạng thái nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử 24/7 vào đêm 12/3/2026 và gián đoạn đồng bộ dữ liệu tờ khai với hệ thống eCustoms-V5 trong khoảng 15 phút vào sáng 14/3/2026.

Tuy nhiên, các sự cố này đã được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thông quan hàng hóa.

Về công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống, Cục Hải quan cho biết việc bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện định kỳ, thường xuyên nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Việc bảo trì này được bố trí vào thời gian thấp điểm, khi hệ thống tạm dừng tiếp nhận tờ khai (thường từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật định kỳ để thực hiện các dịch vụ quản trị).

Các thông tin liên quan luôn được thông báo sớm, rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Hải quan và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp chủ động sắp xếp hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, từ 21 giờ ngày 21/3/2026 đến 6 giờ ngày 22/3/2026, Cục Hải quan sẽ thực hiện quy hoạch, đấu nối, chuyển đổi các đường cáp tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

Đây là hoạt động kỹ thuật liên quan đến hạ tầng mạng, không phải nâng cấp hay sửa chữa do sự cố phần mềm. Nội dung này đã được thông báo tới các đơn vị Hải quan, người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chủ động trong việc đăng ký tờ khai và thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa./.

