Nvidia và Uber công bố chiến lược hợp tác mới về xe tự lái.

Ngày 16/3, Nvidia cho biết Uber sẽ bắt đầu triển khai đội xe tự lái cấp độ 4 tại Los Angeles và San Francisco từ năm 2027, trong khuôn khổ chiến lược hợp tác phát triển công nghệ xe tự hành của cả hai công ty.

Trước đó, Nvidia và Uber đã công bố kế hoạch triển khai 100.000 phương tiện sử dụng nền tảng tự lái Drive Hyperion của Nvidia tại hội nghị công nghệ thường niên (GTC) do Nvidia tổ chức ở Washington, D.C. hồi tháng 10/2025.

Tuy nhiên, thông tin mới được công bố tại GTC ở San Jose (bang California, Mỹ) lần này đã đưa ra lộ trình cụ thể về thời gian và địa điểm triển khai. Theo Nvidia, dịch vụ này sau đó sẽ được mở rộng ra ngoài bang California, hướng tới 28 thành phố trên bốn châu lục.

Bên cạnh Uber, Nvidia cho biết các công ty như Lyft, Bolt và Grab cũng đang sử dụng hệ thống của doanh nghiệp này để phát triển công nghệ tự lái riêng.

Nền tảng Hyperion của Nvidia là một hệ thống máy tính sản xuất mẫu kết hợp với các cảm biến, được thiết kế nhằm hỗ trợ xe tự hành đạt cấp độ 4. Xe tự lái được phân loại theo thang từ cấp 0 (xe thông thường) đến cấp 5 (tự hành hoàn toàn). Ở cấp độ 4, phương tiện có thể tự vận hành trong một số điều kiện nhất định, nhưng con người vẫn có thể can thiệp khi cần thiết.

Ngoài thông báo hợp tác với Uber, Nvidia cũng cho biết sẽ phát hành phiên bản mới của mô hình AI tự lái Alpamayo. Phiên bản Alpamayo 1.5 bổ sung một mô hình suy luận có thể tương tác và điều chỉnh, sử dụng các dữ liệu đầu vào như video lái xe, lịch sử chuyển động của phương tiện, chỉ dẫn điều hướng và cả những câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Từ đó, hệ thống có thể xác định hướng di chuyển của xe, đồng thời giải thích cách nó đưa ra quyết định.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà phát triển có thể xây dựng các kịch bản lái xe cụ thể thông qua câu lệnh ngôn ngữ, giúp hệ thống học cách phản ứng với nhiều tình huống giao thông khác nhau.

Nvidia và Uber không phải là những công ty duy nhất theo đuổi thị trường xe tự lái. Waymo - công ty taxi robot thuộc sở hữu của tập đoàn Alphabet - đang cung cấp dịch vụ taxi robot cho người dân tại Dallas, Houston, San Antonio và Orlando, khi doanh nghiệp này đẩy nhanh tốc độ mở rộng hoạt động.

Hoạt động này của Waymo sẽ tương tự như các lần ra mắt dịch vụ tại các thành phố trước đó. Một số hành khách đã tải xuống ứng dụng Waymo nhận được lời mời thực hiện chuyến đi đầu tiên, bắt đầu từ ngày 24/2. Hành khách mới sẽ được thêm vào dần dần, và cuối cùng bất kỳ ai tải xuống ứng dụng đều có thể gọi xe.

Việc bổ sung các thành phố mới này cho thấy nỗ lực mở rộng hoạt động nhanh chóng của Waymo. Tháng 2/2025, Waymo đã vận hành dịch vụ xe taxi robot thương mại tại Phoenix và một số vùng ngoại ô xung quanh, một số khu vực của Los Angeles và San Francisco. Khi đó, Giám đốc điều hành của Alphabet, Sundar Pichai, cho biết Waymo đang cung cấp hơn 200.000 chuyến đi mỗi tuần.

Trong 12 tháng qua, Waymo đã mở rộng tại các thị trường hiện có, nhất là tại San Francisco. Và tháng trước, công ty này đã khai trương dịch vụ taxi robot tại Miami. Waymo thường không công bố số liệu lượng hành khách mới nhất. Lần cập nhật gần nhất, Waymo cho biết đang cung cấp hơn 400.000 chuyến đi mỗi tuần, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn hiện nay.

Waymo đang lên kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi robot tại một số thành phố khác trong năm nay, bao gồm Denver, London và Washington, D.C., cùng một số thành phố khác. Hiện nay, Waymo đã được nhận thêm 16 tỷ USD trong vòng gọi vốn do Dragoneer Investment Group, DST Global và Sequoia Capital dẫn đầu, định giá Waymo ở mức 126 tỷ USD.

Waymo đang sở hữu đội xe khoảng 3.000 xe taxi robot trải rộng khắp sáu thị trường: Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Phoenix và khu vực Vịnh San Francisco. Quy mô đội xe này có thể sẽ tăng lên khi bổ sung thêm bốn thành phố mới. Lực lượng lao động của Waymo cũng sẽ tăng song song với sự mở rộng này. Waymo cho biết công ty này có một quy trình lập kế hoạch toàn diện để đảm bảo hoạt động của họ phù hợp với quy mô khi doanh nghiệp phát triển.

Đồng Giám đốc điều hành Waymo, Tekedra Mawakana, cho biết Waymo đang phục vụ nhiều hành khách hơn bao giờ hết và công ty này đang hướng tới mục tiêu phục vụ hơn 1 triệu chuyến đi mỗi tuần vào cuối năm nay. Theo ông, Waymo đang đặt nền móng cho kế hoạch cung cấp dịch vụ taxi robot tại hơn 20 thành phố./.