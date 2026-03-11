Doanh số ôtô tại thị trường Việt Nam giảm sâu tháng Tết Nguyên đán

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2026 doanh số bán hàng của toàn thị trường đã có dấu hiệu giảm sút.

Theo đó, tổng số lượng xe bán ra đạt 19.278 xe, giảm 48% so với tháng trước, và giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo chủng loại, xe du lịch tiếp tục dẫn dắt doanh số với 12.376 xe, giảm 53%; tiếp đến là 6.542 xe thương mại, giảm 37%; và 360 xe chuyên dụng, giảm 22% so với tháng trước.

Về cơ cấu nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 10.058 xe, giảm 47%.

Mặc dù giảm mạnh tuy nhiên tín hiệu vẫn cho thấy sự tăng trưởng vẫn còn khá tích cực. Sau 2 tháng đầu năm 2026, doanh số bán xe toàn thị trường ôtô của các đơn vị thành viên VAMA đạt 46.153 xe, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước trong đó phân khúc xe du lịch tăng 34% còn với xe thương mại tăng 51%.

Doanh số ôtô các thành viên VAMA tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026. (Biểu đồ: VAMA)

Về thương hiệu, VinFast công bố doanh số trong tháng 2 với 9.903 xe bán ra, tiếp tục đứng đầu toàn thị trường. Các vị trí xếp sau lần lượt là Ford (5121 xe), Mitsubishi (5039 xe), Toyota (4852 xe), Mazda (3515 xe), Kia (3487 xe), Hyundai (3080 xe), Honda (2712 xe)...

Tuy vậy, số liệu bán hàng trên chưa phản ánh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Theo các hãng ôtô và chuyên gia trong ngành, tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Sau giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết, thị trường ôtô bước vào nhịp giao dịch trầm lắng hơn theo đặc điểm mùa vụ đầu năm. Bước sang tháng 3, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dần ổn định, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, biến động địa chính trị tại Trung Đông khiến giá xăng dầu tăng cao cũng đang tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Điều này đang tạo ra một sự chuyển dịch rõ nét: Thay vì chọn xe nhiên liệu hóa thạch, khách hàng dần ưu tiên các dòng "xe xanh" như Hybrid và xe điện nhằm tối ưu chi phí vận hành. Đây hứa hẹn sẽ là xu hướng chủ đạo thúc đẩy cơ cấu lại thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian tới./.

Giá xăng tăng sốc, xu hướng chuyển sang xe máy điện lan rộng Với giá xăng tăng cao, VinFast Viper thu hút giới trẻ nhờ thiết kế cá tính, công nghệ hiện đại và chi phí vận hành tiết kiệm, là lựa chọn lý tưởng.