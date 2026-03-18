Phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô hơn 119ha

Khu công nghệ số tập trung Long Thành sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Đây là mục tiêu của quyết định 929/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

Khu công nghệ số có quy mô hơn 119ha liền kề Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; tổng lao động dự kiến cho toàn khu khoảng 9.500-10.500 người.

Khi vào vận hành, Khu công nghệ số sẽ hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu-phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ sổ; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Đồng thời, Khu công nghệ số sẽ tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng.

Khu công nghệ số sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam.

Đồng thời, hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng đúng chuẩn khu công nghệ số tập trung theo Nghị định số 354/2025/NĐ-CP Quy định về khu công nghệ số tập trung.

Theo quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất Khu công nghệ số tập trung Long Thành được tổ chức với 2 nhóm phân khu chức năng để bảo đảm các hoạt động phù hợp với chức năng của Khu công nghệ số tập trung gồm: nhóm phân khu chức năng thực hiện hoạt động công nghiệp công nghệ số; nhóm phân khu chức năng cung cấp các dịch vụ cho Khu công nghệ số tập trung.

Tỉnh Đồng Nai hiện có 81 khu công nghiệp được quy hoạch, diện tích trên 39.000ha. Có 58 khu công nghiệp đã được thành lập; trong đó có 43 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 76% hiện đã 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư trên 43 tỷ USD.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang rà soát, bổ sung mới và điều chỉnh các khu công nghiệp hoạt động theo mô hình truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái (EIP); khu công nghiệp chuyên ngành (hàng không vũ trụ, ôtô, Halal); khu công nghiệp công nghệ cao (bán dẫn, AI…,); khu công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu phát triển; khu công nghiệp chuyên đề cho các quốc gia có số dự án có quy mô vốn lớn đầu tư tại tỉnh Đồng Nai như Singapore, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết ngoài Khu công nghệ số tập trung Long Thành, tỉnh đang triển khai Khu đổi mới sáng tạo 300ha (xã Bình An, liền kề Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Đây được xem là động lực quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2026-2030 của địa phương./.

