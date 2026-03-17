GTC 2026: Nvidia "tung" loạt công nghệ AI mới

"Gã khổng lồ" công nghệ chip Nvidia ngày 16/3 đã "trình làng" một loạt cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI), bao trùm các lĩnh vực từ đồ họa, hạ tầng tính toán đến phần mềm tại Hội nghị các nhà phát triển GTC diễn ra ở San Jose, bang California (Mỹ).

Sản phẩm được chú ý là công nghệ đồ họa AI mang tên DLSS 5, và nền tảng AI sẽ ra mắt vào cuối năm, Vera Rubin Ultra.

Theo Nvidia, DLSS 5 được xem là bước tiến mới trong lĩnh vực đồ họa máy tính, sẽ tạo ra một bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng hình ảnh cho các trò chơi điện tử nhờ ứng dụng AI.

Hệ thống này kết hợp dữ liệu đồ họa 3D truyền thống với các mô hình AI tạo sinh có khả năng dự đoán và tự động bổ sung các chi tiết hình ảnh còn thiếu, qua đó giúp bộ xử lý đồ họa (GPU) tái tạo hình ảnh phong phú và sống động hơn.

Phát biểu tại sự kiện, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang khẳng định với DLSS 5, Nvidia đang "tái định nghĩa đồ họa máy tính một lần nữa"sau khi phát minh ra GPU hỗ trợ shader lập trình GeForce 3, 25 năm trước.

Cũng tại GTC 2026, Nvidia đã trình làng Groq 3 LPU (Language Processing Unit - bộ xử lý ngôn ngữ), dòng chip đầu tiên sau khi Nvidia thâu tóm startup Groq với thương vụ kỷ lục 20 tỷ USD hồi tháng 12/2025.

Sản phẩm dự kiến giao hàng vào quý 3.

Nhà sáng lập Nvidia cũng phô diễn nguyên mẫu Kyber, bước nhảy vọt về kiến trúc tủ máy chủ tiếp theo của Nvidia sau thế hệ Rubin.

Kyber sẽ tích hợp 144 GPU đặt dọc thay vì nằm ngang nhằm tăng mật độ và giảm độ trễ.

Thiết kế này sẽ góp mặt trong Vera Rubin Ultra, cỗ máy với 1,3 triệu linh kiện được tuyên bố sẽ mang lại hiệu suất trên mỗi watt điện cao gấp 10 lần so với "người tiền nhiệm" Grace Blackwell.

Nvidia dự kiến tung ra nền tảng Vera Rubin vào cuối năm nay và dự kiến xuất xưởng năm 2027.

Với cam kết vượt trội về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng, Nvidia kỳ vọng Vera Rubin sẽ là “quân bài chiến lược” để hãng tiếp tục thống trị kỷ nguyên điện toán đám mây và AI trong những năm tới, và mang lại doanh thu chạm mốc ít nhất 1.000 tỷ USD tính đến năm 2027.

Đi sâu vào xu hướng công nghệ, ông Huang dành sự chú ý cho OpenClaw, dự án do nhà phát triển phần mềm người Áo Peter Steinberger ra mắt hồi tháng 1 với bộ phần mềm (software stack) mang tên NemoClaw nhằm hỗ trợ việc phát triển và triển khai các tác nhân AI (AI agents) trên nền tảng OpenClaw.

Trong lĩnh vực ôtô, Nvidia công bố chi tiết quan hệ đối tác với Uber. Nền tảng gọi xe này sẽ triển khai đội xe tự hành tích hợp phần mềm Drive AV của Nvidia tại 28 thành phố trên 4 châu lục vào năm 2028, bắt đầu từ Los Angeles và San Francisco (Mỹ) vào năm tới.

Hội nghị GTC (GPU Technology Conference) là sự kiện thường niên quan trọng của Nvidia, diễn ra từ ngày 16-19/3/2026 tại San Jose, bang California (Mỹ), quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà phát triển và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu.

Sự kiện tập trung giới thiệu các xu hướng và đột phá mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, đồ họa và hệ sinh thái công nghệ số./.

