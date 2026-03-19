Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, giá dầu tăng vọt trên ngưỡng 112 USD mỗi thùng

Giá vàng thế giới ghi nhận sự phục hồi trong phiên giao dịch ngày 19/3 khi các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động "bắt đáy" sau chuỗi 6 ngày giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này hiện vẫn bị kìm hãm bởi lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và sự leo thang của giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch chiều 19/3, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên mức 4.849,10 USD/ounce. Trước đó, cùng phiên tại thị trường châu Á, có thời điểm giá vàng đã phục hồi tới 1% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/2/2026.

Sự hồi phục này diễn ra sau phiên giao dịch "thảm khốc" ngày 18/3, khi giá vàng sụt giảm gần 4%. Chuỗi 6 ngày giảm điểm vừa qua đánh dấu giai đoạn mất giá dài nhất của kim loại quý này kể từ cuối năm 2024. Tính từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm tổng cộng hơn 9%.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng vệ lạm phát, nhưng lợi thế này đang bị lấn lướt bởi triển vọng lãi suất. Giá dầu thô đã vượt ngưỡng 110 USD/thùng sau khi Iran tiến hành hoạt động quân sự đáp trả hàng loạt cơ sở năng lượng tại Trung Đông để đáp trả các vụ không kích vào mỏ khí Nam Pars.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đã đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Trước tình hình đó, cả Fed và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đều quyết định duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong cuộc họp ngày 18/3.

Cụ thể, Fed đã giữ nguyên lãi suất và dự kiến chỉ có một đợt cắt giảm duy nhất trong năm nay. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng việc hạ lãi suất chỉ khả thi khi có tiến triển rõ rệt trong việc kiềm chế lạm phát.

Một yếu tố khác đang hỗ trợ nhẹ cho giá vàng là sự bất ổn xung quanh ban lãnh đạo Fed. Sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố ông không có ý định từ chức cho đến khi quá trình điều tra kết thúc.

Nếu không có người kế nhiệm được xác nhận trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026, ông Powell có thể sẽ giữ chức Chủ tịch tạm thời (pro tempore). Những lo ngại về sự can thiệp chính trị vào Fed đang làm xói mòn lòng tin vào các tài sản của Mỹ, qua đó gián tiếp hỗ trợ giá vàng.

Trên các thị trường kim loại quý khác, trong cùng phiên chiều nay, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,2% lên 75,55 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,7%, đạt 2.036,67 USD/ounce, còn giá palladium tăng 1,8%, đạt 1.501,37 USD/ounce.

Giới phân tích tại Jefferies nhận định vàng đã bước vào giai đoạn củng cố và dự báo kim loại này sẽ giao dịch trong biên độ từ 4.500 USD/ounce đến 5.500 USD/ounce trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 175,40-178,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá dầu tăng vọt lên trên ngưỡng 112 USD/thùng

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng nhất tại Trung Đông, dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn sau gần ba tuần xung đột.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch chiều 19/3, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 5/2026 đã tăng mạnh 4,4%, lên mức 112,06 USD/thùng. Trước đó, trong sáng cùng ngày, giá loại dầu này đã có thời điểm chạm mốc 113 USD/thùng. Cùng đà tăng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tiến sát ngưỡng 96,36 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ nhảy vọt tới 6,5%.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc Iran thực hiện các hoạt động quân sự trả đũa nhắm vào tổ hợp khí hóa lỏng (LNG) trọng yếu tại Qatar - một trong những mục tiêu mà phía Iran tuyên bố sẽ nhắm tới sau khi các mỏ khí khổng lồ South Pars của nước này bị không kích.

Kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, giá dầu thế giới đã tăng tổng cộng khoảng 50% trong bối cảnh hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt, khiến sản lượng dầu khí khu vực sụt giảm nghiêm trọng.

Ông Haris Khurshid, Giám đốc đầu tư tại Karobaar Capital LP (Chicago), dự báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng 120 USD/thùng và có thể tiến thẳng tới mức 140-160 USD/thùng.

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng không liên quan đến hoạt động quân sự của Israel nhằm vào mỏ South Pars, nhưng cảnh báo sẽ "thổi bay toàn bộ" các mỏ dầu của Iran nếu tài sản của Qatar tiếp tục bị xâm phạm. Ông cũng khẳng định phương án không kích đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu cốt tử của Iran - vẫn đang được xem xét.

Chính quyền Thành phố Công nghiệp Ras Laffan của Qatar - nơi đặt nhà máy xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới - xác nhận cơ sở này đã chịu "thiệt hại nặng nề" và xảy ra hỏa hoạn sau một vụ tập kích tên lửa. Cùng lúc đó, các cơ sở dầu mỏ và hóa dầu tại Asaluyeh (Iran) cũng bị tấn công.

Tại Abu Dhabi, các cơ sở khí đốt Habshan đã phải tạm dừng hoạt động sau khi mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu vực sản xuất. Chuyên gia Tom Marzec-Manser từ Wood Mackenzie nhận định, việc trả đũa nhắm vào Ras Laffan chính là kịch bản tồi tệ nhất mà thị trường khí đốt toàn cầu lo sợ, chắc chắn sẽ đẩy giá năng lượng tăng phi mã.

Trước áp lực giá năng lượng nội địa tăng cao, Ngân hàng RBC Capital Markets dự báo Chính phủ Mỹ có thể cân nhắc áp thuế xuất khẩu dầu thô hoặc ban hành lệnh cấm xuất khẩu để bình ổn thị trường. Hiện chênh lệch giữa giá dầu WTI và dầu Brent đã nới rộng lên mức kỷ lục hơn 15 USD/thùng.

Để giảm chi phí vận chuyển, Tổng thống Trump đã tạm thời bãi bỏ Đạo luật Jones (quy định về vận tải biển nội địa của Mỹ). Dự kiến, Phó Tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao sẽ có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tập đoàn dầu mỏ lớn vào ngày 19/3 để tìm giải pháp ứng phó./.

Thị trường hôm nay 19/3: Giá vàng duy trì đà giảm, giá dầu thô tăng vọt Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm sau quyết định chính sách mới nhất của Fed, trong khi giá dầu vọt tăng 5% trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.