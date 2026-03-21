Iran xác nhận tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương

Ngày 21/3, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương-nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nhằm vào lợi ích của Washington và các đồng minh.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tehran mô tả vụ phóng nêu trên là “bước đi quan trọng,” cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vươn xa hơn khu vực Tây Á.

Phía Iran nhấn mạnh hành động này nhằm gửi thông điệp răn đe đối với Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang.

Một quan chức Iran cũng bác bỏ các tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng giảm leo thang, cho rằng thực tế hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực chưa có thay đổi đáng kể và những phát biểu này mang tính “tâm lý chiến.”

Trước đó, ngày 7/3, Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn IRNA đăng tải, quân đội Iran nêu rõ: “Hải quân Iran đã nhằm vào các căn cứ của Mỹ và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng làn sóng thiết bị bay không người lái quy mô lớn.” Theo tuyên bố này, các mục tiêu bao gồm căn cứ Al-Minhad tại UAE, một căn cứ khác tại Kuwait, cùng một “cơ sở chiến lược” tại Israel.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết đã tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ tại UAE.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, IRGC tuyên bố trong cuộc tấn công này đã đánh trúng “trung tâm tác chiến không quân, cơ sở thông tin liên lạc vệ tinh, các hệ thống radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực” của Mỹ. IRGC cho biết đây là một phần trong các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Căn cứ không quân Al Dhafra, nằm gần thủ đô Abu Dhabi, là nơi triển khai lực lượng quân sự Mỹ và được coi là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Washington tại khu vực Vịnh Persian.

Cùng ngày, các nhân chứng và truyền thông khu vực cho biết hàng loạt cuộc không kích đã được tiến hành nhắm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran, gồm các thành phố Isfahan, Yazd và đảo Kish.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran trong ngày 7/3, đồng thời đe dọa “phá hủy hoàn toàn” các khu vực và các nhóm-trước đây không được coi là mục tiêu./.

