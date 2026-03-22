Iran tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel

Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/3 đưa tin 1 quả tên lửa của nước này đã đánh trúng thị trấn Dimona, nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel.

Theo phía Tehran, đây là “hành động đáp trả” sau cuộc tấn công trước đó cùng ngày của Israel nhằm vào cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran.

Về phần mình, quân đội Israel thừa nhận vụ việc “tên lửa (của Iran) trực tiếp đánh trúng một tòa nhà” tại thị trấn phía Nam Dimona, thuộc Sa mạc Negev.

Phòng không Israel “đã triển khai các nỗ lực đánh chặn” sau khi phát hiện tên lửa. Hình ảnh được truyền thông Israel chia sẻ cho thấy một vật thể lao xuống từ bầu trời với tốc độ cao trước khi rơi xuống thị trấn.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom của Israel cho biết các đội cứu hộ đã điều trị cho 33 người bị thương tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có 1 bé trai 10 tuổi bị thương nặng do mảnh đạn nhưng “hoàn toàn tỉnh táo.”

Magen David Adom cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh một tòa nhà dân cư bốc cháy ở thị trấn Dimona. Địa điểm bị trúng tên lửa nằm cách cơ sở hạt nhân của Israel khoảng 13km.

Trong một động thái khác có liên quan, lực lượng Hezbollah đã phóng hàng loạt rocket từ Liban vào miền Bắc Israel, khiến ít nhất 19 người bị thương. Các quả đạn đánh trúng một số khu dân cư tại Kfar Vradim và Ma’alot-Tarshiha, gây hư hại nhà ở và làm bùng phát các đám cháy.

Trước đó cùng ngày, 1 quả tên lửa được cho là mang đầu đạn chùm đã rơi xuống khu vực Rishon LeZion ở miền Trung Israel, làm hư hại 1 trường mẫu giáo và khiến ít nhất 2 người bị thương nhẹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, lực lượng chức năng sở tại đã ghi nhận nhiều điểm rơi tại các khu vực dân cư, trong đó có Rishon LeZion, Bnei Brak và Shoham. Các vụ tấn công gây thiệt hại đáng kể đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên lạc với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng và đánh giá cao tinh thần ứng phó của người dân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Iran cho tới khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Cũng trong ngày 21/3, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thừa nhận đang phải đối mặt với nhiều đợt không kích từ Iran, sau khi Tehran cảnh báo Abu Dhabi không được để lãnh thổ UAE trở thành bàn đạp cho những cuộc tấn công 2 hòn đảo tranh chấp gần eo biển chiến lược Hormuz.

Bộ Quốc phòng UAE ra tuyên bố nhấn mạnh: “Hệ thống phòng không của UAE đang đáp trả các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran... Những âm thanh nghe thấy là kết quả của việc Hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa và UAV.”

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo “nếu bất kỳ hành động gây hấn nào nữa xuất phát từ lãnh thổ của họ (UAE) nhằm vào 2 đảo Abu Musa và Greater Tunb của Iran ở Vịnh Persian,” thì Tehran “sẽ giáng đòn tấn công nặng nề vào Ras Al Khaimah (thành phố lớn thứ 6 của UAE).”

Abu Musa và quần đảo Greater Tunb - hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Iran kiểm soát, nhưng UAE tuyên bố chủ quyền - từ lâu đã là nguồn cơn tranh chấp giữa Iran và UAE. Các hòn đảo này nằm ở vùng Vịnh, gần cửa ngõ dẫn vào tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu - Eo biển Hormuz.

Để đối phó với tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Ủy ban châu Âu ngày 21/3 đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) giảm mục tiêu lấp đầy kho dự trữ khí đốt tự nhiên trong những tháng tới, nhằm giảm bớt áp lực về giá cả do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra.

Trong bức thư gửi các nước thành viên, Ủy viên năng lượng EU Dan Jorgensen yêu cầu các quốc gia thành viên trong khối “xem xét giảm mục tiêu lấp đầy kho khí đốt xuống 80% càng sớm càng tốt ngay từ giai đoạn tích trữ, nhằm tạo ra sự chắc chắn và trấn an các bên tham gia thị trường.” Mục tiêu này thấp hơn so với mức 90% như thường lệ./.

