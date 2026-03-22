Iran cảnh báo trả đũa vào hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối

Iran cảnh báo sẽ trả đũa bằng việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối trong khu vực nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị tấn công.

Thanh Bình – Bích Liên - Đức Trung
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/3, quân đội Iran cảnh báo sẽ trả đũa bằng việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối trong khu vực nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị tấn công. Trong khi đó, lực lượng Israel thông báo đang tiến hành tấn công vào các mục tiêu Iran ở trung tâm Tehran.

Hãng thông tấn Fars đăng tuyên bố của Bộ Chỉ huy tác chiến, thuộc quân đội Iran, nêu rõ: "Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị xâm phạm, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu."

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa "phá hủy" các nhà máy điện ở Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại nhanh chóng. Ông Trump đặt ra thời hạn 48 giờ cho Iran để mở lại tuyến đường quan trọng ở Vịnh Persian cho giao thông hàng hải.

Quân đội Israel cũng cho biết đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào Tehran vào sáng sớm 22/3, vài giờ sau khi tên lửa của Iran bắn trúng hai thành phố ở miền Nam Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, cùng ngày, Iran đã rút lại cảnh báo kêu gọi người dân tại Doha (Qatar) sơ tán sau khi tuyên bố khu vực này là “mục tiêu hợp pháp” do có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Trước đó, Iran đã kêu gọi người dân và cư dân tại Doha rời khỏi khu vực “càng sớm càng tốt”, cho rằng nơi đây trở thành mục tiêu do có các lợi ích và lực lượng của Mỹ, cũng như hoạt động truyền thông bị cáo buộc “kích động chống Iran.”

Trong một diễn biến khác, ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo Tùy viên An ninh cùng trợ lý của người này, và 3 nhân viên khác thuộc Đại sứ quán Iran tại Saudi Arabia, phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, 3 tên lửa đạn đạo đã được phát hiện xung quanh thủ đô Riyadh ngày 22/3. Người phát ngôn của bộ trên cho biết: "Một tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi hai tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có người ở.” Bộ trên cho biết thêm 5 thiết bị bay không người lái cũng đã bị đánh chặn kể từ nửa đêm 21/3.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn và đáp trả 3 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và 8 máy bay không người lái.

Trong khi đó, quân đội Jordan cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 240 tên lửa và máy bay không người lái được phóng vào lãnh thổ nước này, khiến 24 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel cảnh báo các tên lửa mang đầu đạn chùm do Iran sử dụng có thể xuyên qua các phòng trú ẩn kiên cố, gây nguy cơ lớn đối với dân thường.

Một quan chức Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel, loại tên lửa này không bay theo quỹ đạo vòng cung như tên lửa đạn đạo thông thường mà lao xuống theo góc gần như thẳng đứng, có thể xuyên qua ít nhất một lớp mái và thậm chí đe dọa các phòng an toàn trong nhà ở.

Quan chức này nhấn mạnh không nên đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của loại vũ khí trên, do khả năng gây thiệt hại trên diện rộng với nhiều điểm rơi khác nhau, kể cả trong trường hợp không ghi nhận thương vong ngay lập tức.

Quân đội Israel đang xem xét điều chỉnh chính sách cảnh báo, khi hệ thống hiện tại áp dụng thời gian trú ẩn cố định theo khu vực, chưa phản ánh đầy đủ thực tế diễn biến các vụ tấn công.

Giới chức Israel cho biết có thể sớm cập nhật hệ thống cảnh báo trong những ngày tới, đồng thời khuyến nghị tăng cường xây dựng các phòng trú ẩn gần khu dân cư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

