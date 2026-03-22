Xung đột tại Trung Đông: G7 và EU hối thúc Iran ngừng bắn vô điều kiện

Ngày 21/3, các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung hối thúc Iran chấm dứt “ngay lập tức và vô điều kiện” những cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh ở Trung Đông.



Trong tuyên bố, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada cùng Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Iran chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện mọi cuộc tấn công.”

Tuyên bố chung của G7 và EU bày tỏ lập trường ủng hộ các đối tác trong khu vực trước các cuộc tấn công của các lực lượng Iran.



Cùng ngày, truyền thông Anh đưa tin một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia đang có mặt tại khu vực phía Bắc biển Arập, có khả năng triển khai tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Iran.



Tàu ngầm HMS Anson được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk Block IV và ngư lôi hạng nặng Spearfish. Tờ Daily Mail dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, nếu được Thủ tướng Anh cho phép, tàu HMS Anson sẽ được lệnh khai hỏa, nổi gần lên mặt nước và triển khai 4 tên lửa.



Hôm 20/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để thực hiện “các chiến dịch phá hủy các điểm phóng tên lửa và các cơ sở được dùng để tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz.”

Trước đó, London chỉ cho lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ cho mục đích phòng thủ, ngăn chặn tên lửa Iran gây đe dọa cho nhân mạng hoặc tài sản. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng tái khẳng định cam kết “không lún sâu vào xung đột đang lan rộng.”



Trong diễn biến có liên quan, ngày 22/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi để ngỏ khả năng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được triển khai làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, với điều kiện Israel-Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn.



Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng nhân chuyến công du Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhấn mạnh yêu cầu cần sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Bà Takaichi phản đối các cuộc tấn công của Iran vào các nước khác trong khu vực cũng như việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Trước lời đề nghị của Tổng thống Trump về việc Nhật Bản giúp đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền di chuyển trên tuyến đường thủy quan trọng này, nữ Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ xem xét các hành động Tokyo có thể và không thể làm trong khuôn khổ luật pháp nước này./.

