Israel: Tên lửa của Iran có thể xuyên qua các phòng trú ẩn kiên cố

Israel ngày 21/3 cảnh báo các tên lửa mang đầu đạn chùm do Iran sử dụng có thể xuyên qua các phòng trú ẩn kiên cố, gây nguy cơ lớn đối với dân thường.

Theo một quan chức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, loại tên lửa này không bay theo quỹ đạo vòng cung như tên lửa đạn đạo thông thường, mà lao xuống theo góc gần như thẳng đứng, có thể xuyên qua ít nhất một lớp mái và thậm chí đe dọa các phòng an toàn trong nhà ở.

Quan chức này nhấn mạnh không nên đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của loại vũ khí nêu trên, do khả năng gây thiệt hại trên diện rộng với nhiều điểm rơi khác nhau, kể cả trong trường hợp không ghi nhận thương vong ngay lập tức.

Trong bối cảnh xung đột đa mặt trận, quân đội Israel đang cân nhắc điều chỉnh chính sách cảnh báo, khi hệ thống hiện tại áp dụng thời gian trú ẩn cố định theo khu vực, mà chưa phản ánh đầy đủ thực tế diễn biến của những cuộc tấn công.

Giới chức Israel tuyên bố có thể sớm cập nhật hệ thống cảnh báo trong những ngày tới, đồng thời khuyến nghị tăng cường xây dựng các phòng trú ẩn gần khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân./.

Iran có thể dùng phương tiện phóng không gian để tăng tầm bắn tên lửa Chuyên gia phân tích khả năng Iran dùng phương tiện không gian để mở rộng tầm bắn tên lửa đạn đạo, tạo ra thách thức mới trong an ninh khu vực.