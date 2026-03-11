Thế giới
Mỹ phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran

Ngày 11/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper tuyên bố các máy bay ném bom của Không quân Mỹ đã phá hủy một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo tại Iran.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

-Mỹ phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran

-Có ít nhất 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz

-Nghị viện châu Âu khó tìm tiếng nói chung về khủng hoảng nhà ở

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

