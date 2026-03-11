Xung đột tại Trung Đông: Israel bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban

Ngày 11/3, Israel đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban trước các cuộc đàm phán ở CH Cyprus, và vì lý do này, các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại.



Trước đó, Israel đề xuất đàm phán trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Các cuộc đàm phán, dự kiến được tổ chức tại Cyprus, đã không diễn ra do bất đồng về trình tự: Liban yêu cầu ngừng bắn trước bất kỳ cuộc gặp nào, trong khi phía Israel chỉ muốn thảo luận về khả năng ngừng bắn.



Đầu tháng 3, lực lượng Hezbollah đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa về phía Israel. Quân đội Israel trả đũa bằng các cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực đông dân cư trên khắp đất nước, bao gồm cả Beirut. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn ở những khu vực an toàn hơn.



Truyền thông nhà nước Liban đưa tin, ngày 11/3, một cuộc không kích của Israel đã nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm Beirut. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào trung tâm thủ đô của Liban kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông ngày 28/2. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong.



Trước đó cùng ngày, một cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, cũng là một thành trì của Hezbollah.



Về phần mình, Hezbollah cho biết đã tấn công quân đội Israel gần các thị trấn biên giới phía Nam Khiam và Odaisseh, và phóng tên lửa vào Israel, bao gồm cả một "địa điểm phòng thủ tên lửa" phía Nam Haifa./.



Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran Đêm 9/3, Không quân Israel đã tấn công các cơ sở hạ tầng trong trụ sở chính của Lực lượng Quds, cùng một số địa điểm sản xuất vũ khí và hệ thống phòng thủ khác mà Israel cho là thuộc chính quyền Iran.