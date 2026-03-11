Xung đột tại Trung Đông: Iraq tìm cách xuất khẩu dầu thay lộ trình Hormuz

Trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Iraq đang tìm kiếm các tuyến xuất khẩu dầu thay thế sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.



Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Saheb Bazoun, cho biết xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng sản xuất và xuất khẩu dầu, khiến nhiều lô dầu bị mắc kẹt trên biển.

Trước chiến sự, Iraq xuất khẩu hơn 3,5 triệu thùng dầu/ngày, với khoảng 90% ngân sách quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ.



Hiện Iraq đang cân nhắc sử dụng đường ống dẫn dầu từ Kurd tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, với đề xuất xuất khẩu khoảng 200.000 thùng/ngày, chưa bằng 1/3 công suất của tuyến đường ống này là 700.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, chính quyền khu tự trị Kurd yêu cầu Baghdad đảm bảo khả năng tiếp cận đồng USD qua hệ thống ngân hàng, do khu vực đang thiếu ngoại tệ và đối mặt với hạn chế giao dịch USD từ đầu năm.



Các chuyên gia cảnh báo gián đoạn eo biển Hormuz đang thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng cao, đồng thời tác động lên chi phí vận tải, logistics, hàng không và gây áp lực lên lạm phát cũng như ổn định kinh tế toàn cầu nếu xung đột kéo dài.



Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược toàn cầu, gần như bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu sau khi Iran tuyên bố sẽ không cho phép xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ và Israel tiếp diễn.



Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định sẽ chặn xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh cho tới khi Mỹ và Israel ngừng các cuộc tấn công.

Giá dầu đã tăng mạnh từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến thủ lĩnh tối cao Tehran thiệt mạng, đồng thời các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia, Bahrain, UAE và Qatar liên tiếp bị tấn công bằng drone.

Tại UAE, nhà máy lọc dầu lớn ở Ruwais phải tạm ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây hỏa hoạn.



Tuy nhiên, thương mại đường bộ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vẫn diễn ra bình thường, bất chấp căng thẳng trong khu vực.

Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cho biết 3 cửa khẩu biên giới Gurbulak, Kapikoy và Esendere – tiếp tục vận chuyển hàng hóa và hành khách “có kiểm soát.”

Iran hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ ba cho Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm khoảng 14% tổng nguồn cung năng lượng, bên cạnh các mặt hàng kim loại và nông sản.



Những diễn biến này cho thấy xung đột Trung Đông không chỉ tác động trực tiếp đến xuất khẩu dầu của Iraq mà còn làm gia tăng bất ổn năng lượng và thương mại trong khu vực, buộc các nước phải nhanh chóng tìm giải pháp thay thế để giảm rủi ro đối với kinh tế và nguồn cung năng lượng toàn cầu./.

