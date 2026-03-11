Hơn 60% công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài đã trở về nước

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý sân bay Israel (IAA) ngày 10/3 cho biết hơn 60% công dân nước này bị mắc kẹt ở nước ngoài khi xung đột với Iran bùng phát đã trở về nước, chủ yếu thông qua các chuyến bay hồi hương và các cửa khẩu đường bộ với Ai Cập và Jordan.



Sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv đã được mở cửa trở lại một phần từ tối 5/3 để tiếp nhận các chuyến bay đến, nhằm hỗ trợ đưa khoảng 100.000 công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước sau khi không phận Israel bị đóng cửa từ ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran.



Theo IAA, kể từ khi sân bay Ben Gurion mở cửa trở lại hạn chế, khoảng 32.000 công dân Israel đã trở về nước trên 177 chuyến bay hồi hương do các hãng hàng không Israel khai thác.

Dự kiến trong các ngày sắp tới sẽ có 40 chuyến bay hồi hương khác, chở khoảng 7.000 hành khách, hạ cánh tại Israel.



Ngoài đường hàng không, nhiều công dân Israel cũng trở về nước qua các cửa khẩu đường bộ. Trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 9/3, có khoảng 25.000 người Israel ở nước ngoài đã nhập cảnh trở lại thông qua các cửa khẩu với Ai Cập và Jordan.

Trong cùng thời gian này, khoảng 31.000 người đã rời Israel qua các cửa khẩu đường bộ, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục căng thẳng.



Trong khi đó, ở trong nước, do xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang với các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Israel, hàng nghìn người Israel đã tìm đến thị trấn sa mạc Mitzpe Ramon ở vùng Negev để tạm lánh chiến sự.

Thị trấn Mitzpe Ramon vốn chỉ có khoảng 6.000 cư dân nhưng kể từ khi xảy ra xung đột, khoảng 3.000 người khác đã đến đây để tránh các đợt tập kích bằng tên lửa của Iran.



Giới chức Mitzpe Ramon cho biết kể từ cuối tuần qua, dân số của thị trấn gần như tăng gấp đôi. Công suất phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ và căn hộ Airbnb đã vượt 100%, trong khi một số gia đình địa phương còn tiếp nhận các gia đình khác đến ở tạm trong nhà.

Lượng rác thải sinh hoạt tại thị trấn theo đó cũng tăng hơn 50% do số lượng người đến lưu trú tăng mạnh. Lãnh đạo địa phương cũng cho biết nhiều hầm trú ẩn công cộng tại Mitzpe Ramon đã được nâng cấp, giúp tăng khả năng bảo vệ người dân trong trường hợp xảy ra tấn công bằng tên lửa.



Trong diễn biến liên quan, Bộ Lao động và Bộ Ngoại giao Thái Lan đang phối hợp để hồi hương và hỗ trợ người lao động Thái Lan chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Lao động ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Lao động, bà Treenuch Thianthong đã trình bày về tiến trình hồi hương người lao động Thái Lan từ các cuộc xung đột ở Trung Đông.



Tổng Cục trưởng Cục Việc làm, ông Somchai Morakotsriwan cũng đã công bố các biện pháp hỗ trợ cho người lao động trở về Thái Lan. Theo đó, người lao động được tuyển dụng hợp pháp, phần lớn là thành viên của Quỹ Hỗ trợ Người lao động Thái Lan ở nước ngoài, sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 15.000 baht/người (hơn 470 USD/người) nếu trở về do xung đột.

Đối với người lao động trái phép, các biện pháp khác sẽ được áp dụng, điều này phụ thuộc vào ngân sách hỗ trợ được phân bổ từ Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Phát triển Xã hội và An ninh nhân dân.

Ông Somchai cũng cho biết, Bộ Lao động Thái Lan không có chính sách truy tố người lao động làm việc bất hợp pháp, mà thay vào đó sẽ tư vấn cho họ cách thức đi lại hợp pháp trong tương lai để nhận được các quyền lợi và sự bảo vệ./.

