Xung đột tại Trung Đông: Nhiều sân bay Iran là mục tiêu tấn công

Ngày 10/3, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào sân bay Kerman ở miền Nam nước này, gây hư hại máy bay cũng như một phần sân bay.

Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ cơ sở quân sự nào ở tại hoặc gần khu vực này hay không.

Đầu tuần này, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cũng đã nhắm vào một sân bay khác ở phía Đông Nam thành phố Bushehr, gây hư hại máy bay và nhà ga.

Cuối tuần trước, sân bay Mehrabad ở Tehran cũng bị tấn công khiến một xưởng chứa máy bay chiến đấu bị trúng đạn.

Trong khi đó, ngày 9/3, quân đội Israel cho biết đã hoàn thành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào 6 sân bay quân sự ở Iran, đánh trúng máy bay và đường băng cũng như các hệ thống phòng thủ và giám sát.

Không chỉ tại Iran, cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không ở khu vực Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khi nhiều hành khách có vé máy bay rời Israel không được phép lên máy bay do các quy định hạn chế hành khách thay đổi vào phút chót vì xung đột.

Sân bay quốc tế Ben Gurion ở phía Đông Nam thành phố Tel Aviv, Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Cảnh sát đã phải có mặt tại khu vực quầy làm thủ tục để kiểm soát tình hình. Sự việc xảy ra sau khi các chuyến bay rời Israel được nối lại với số lượng hạn chế.

Bộ Giao thông Israel ban đầu thông báo cho hãng hàng không quốc gia El Al rằng số hành khách tối đa trên một số chuyến bay có thể tăng từ 100 lên 200 người, nhưng sau đó lại điều chỉnh trở lại 100 người.

Do sự thay đổi đột ngột này, nhiều hành khách đã nhận được thông báo chuyến bay được chấp thuận nhưng sau đó vẫn không được phép lên máy bay.

Phản hồi về vụ việc, Bộ Giao thông Israel khẳng định các hãng hàng không không được phép chở quá 100 hành khách trên mỗi chuyến bay rời Israel theo hướng dẫn của Cơ quan Hàng không Dân dụng và các cơ quan an ninh.

Trong khi đó, hãng El Al cho biết đang hoạt động theo các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, vốn thường xuyên được cập nhật theo diễn biến an ninh, đồng thời xin lỗi hành khách về những bất tiện phát sinh.

Sân bay Ben Gurion đã bắt đầu mở lại từng phần từ tối 5/3 đối với các chuyến bay đến nhằm đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Các chuyến bay rời Israel với số lượng hạn chế được khôi phục từ ngày 8/3.

Hai hãng hàng không lớn là Lufthansa (Đức) và Air France (Pháp) ngày 9/3 cũng đã thông báo kéo dài thời gian tạm dừng các chuyến bay đến các điểm đến trọng yếu ở Trung Đông. Theo đó, Lufthansa sẽ tiếp tục hủy các chuyến bay đi và đến từ Dubai và Abu Dhabi ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cũng như Dammam ở Saudi Arabia cho đến hết ngày 15/3. Các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cũng bị đình chỉ ít nhất đến ngày 2/4.

Tuần trước, Lufthansa cũng đã quyết định gia hạn ngừng dịch vụ tại Amman (Jordan) và Erbil (Iraq) cho đến ngày 15/3, tại Beirut (Liban) đến ngày 28/3 và Tehran đến ngày 30/4.

Theo Air France, hãng này cũng chưa khai thác trở lại các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cũng như Beirut cho đến ngày 13/3.

Các chuyến bay của Air France đến Dubai cũng như các chuyến bay đến và đi từ Riyadh bị đình chỉ đến ngày 12/3. Các chuyến bay khởi hành từ Dubai cũng phải tạm ngừng đến ngày 13/3.

Hãng hàng không quốc gia SriLankan Airlines cũng đã chuyển hướng bay đến châu Âu sang các tuyến thay thế qua Afghanistan và Azerbaijan do không phận các nước Trung Đông phải đóng cửa vì xung đột.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Sri Lanka (CAASL) cho biết việc sử dụng tuyến bay thay thế này làm thời gian bay đến London (Anh) tăng 1 tiếng rưỡi, do đó SriLankan Airlines phải giảm trọng tải, bao gồm tổng trọng lượng hành khách, hành lý và hàng hóa vận chuyển.

Trong khi đó, các chuyến bay đến Trung Đông rất hạn chế. Tình hình này đã gây ảnh hưởng đến lượng du khách đến Sri Lanka. Số liệu chính thức cho thấy trong 8 ngày đầu tháng này, Sri Lanka đã đón 47.646 lượt du khách, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025./.

Xung đột tại Trung Đông: Israel tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran Các mục tiêu tấn công gồm một cơ sở sản xuất động cơ tên lửa; một số địa điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm xa; trụ sở an ninh nội địa tại thành phố Isfahan; một trụ sở cảnh sát...