Iran nêu các điều kiện giảm căng thẳng, bác khả năng đàm phán với Mỹ

Tehran sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông nếu lãnh thổ của các nước láng giềng không bị sử dụng cho việc tấn công Iran.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực với điều kiện "không phận, đất liền và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran cũng đề cập đến vụ có một tên lửa vừa bị đánh chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định tên lửa này không hề liên quan đến Tehran. Ông tuyên bố sẵn sàng thành lập nhóm điều tra chung để giải quyết cáo buộc liên quan đến vụ việc và cho rằng đây là hành động nhằm chia rẽ Iran với các quốc gia khác trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip tuyên bố việc vi phạm không phận nước này là "không thể chấp nhận được" và nhấn mạnh rằng Ankara sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các sự cố tương tự.

Ông kêu gọi chấm dứt các hành động nhắm mục tiêu vào các quốc gia Hồi giáo trong khu vực, đồng thời khẳng định Ankara phản đối việc can thiệp bất hợp pháp vào công việc nội bộ của Iran.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn và vô hiệu hóa kịp thời trên bầu trời khu vực Sahinbey thuộc tỉnh Gaziantep. Không có người thiệt mạng hay bị thương trong vụ việc này. Đây là sự cố thứ 2 như vậy xảy ra trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bùng nổ chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Garibabadi cho biết Trung Quốc, Nga, Pháp và một số quốc gia đã liên hệ với Iran về việc chấm dứt chiến tranh hoặc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Garibabadi nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng “cần phải có sự đảm bảo rằng sẽ không lặp lại các hành động gây hấn chống lại Iran."

Theo ông, Iran không phải là bên khởi xướng chiến tranh và Tehran sẽ tiếp tục các biện pháp phòng thủ “cho đến khi được đảm bảo rằng cuộc tấn công này sẽ không lặp lại," theo đúng khuôn khổ quyền tự vệ trong Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đàm phán với Mỹ hiện không nằm trong chương trình nghị sự của nước này và hiện còn quá sớm để nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei bình luận về các cuộc đàm phán với Mỹ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nói rõ Tehran đã có trải nghiệm "cay đắng" khi tiến hành đàm phán với Washington khi các cuộc tấn công vào tháng 6/2025 và cuộc xung đột hiện nay đều xảy ra quanh thời điểm đàm phán.

Liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng này "mới là bên quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh" và "các phương trình cũng như tình hình tương lai của khu vực đang nằm trong tay lực lượng vũ trang" của Iran./.

