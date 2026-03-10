Xung đột tại Trung Đông: Australia hỗ trợ quân sự cho các nước vùng Vịnh

Ngày 10/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Ngoại trưởng Penny Wong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles ra thông cáo chung cho biết Iran vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công trả đũa ở Trung Đông với quy mô và mức độ chưa từng thấy và có 12 quốc gia trong khu vực tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công.

Thông cáo nêu rõ chỉ riêng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã phải bắn hạ hơn 1.500 tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Làn sóng tấn công và bất ổn ngày càng tăng đang đe dọa tính mạng của dân thường, trong đó có cả các công dân Australia.

Thông cáo cũng cho biết hiện tại, Australia đã nhận được đề nghị của các quốc gia vùng Vịnh và sẽ triển khai máy bay E-7A Wedgetail đến khu vực này để giúp bảo vệ công dân Australia cũng như các thường dân khác.

Gần đây, máy bay E-7A Wedgetail cũng đã được triển khai đến châu Âu như một phần hoạt động hỗ trợ của Australia dành cho Ukraine.

Máy bay E-7A Wedgetail có khả năng trinh sát tầm xa, giúp đảm bảo an ninh không phận tại vùng Vịnh. Các máy bay này và các nhân viên hỗ trợ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) sẽ được triển khai tới vùng Vịnh trong 4 tuần để giúp nâng cao năng lực phòng thủ tập thể.

Ngoài ra, Chính phủ của Thủ tướng Albanese còn dự định sẽ cung cấp cả tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho UAE.

Chính phủ Australia khẳng định nước này "sẽ không tấn công chống lại Iran" và "cũng không triển khai lực lượng trên bộ tới Iran." Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Australia hiện nay là đảm bảo an toàn cho công dân nước này.

Theo thông cáo, hiện có khoảng 115.000 người Australia đang ở Trung Đông, trong đó có khoảng 24.000 người ở UAE. Việc giúp đảm bảo an toàn cho công dân Australia ở vùng Vịnh cũng đồng nghĩa với việc giúp UAE và các quốc gia trong khu vực này nâng cao khả năng tự vệ.

Bên cạnh đó, Australia cũng tiếp tục lên kế hoạch về các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho công dân nước này và giúp các du khách rời khỏi Trung Đông. Hiện nước này đã cử nhân viên Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) đến khu vực để hỗ trợ công tác lãnh sự.

Australia kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ tính mạng của dân thường. Các lực lượng của nước này được triển khai tới Trung Đông sẽ hoạt động theo luật pháp và chính phủ Australia cũng đã thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các hoạt động thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/3 cho biết đã có 11 quốc gia liên hệ với nước này để tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc đối phó với các thiết bị bay không người lái (drone) vốn được Iran sử dụng trong chiến dịch đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Zelensky không nêu đích danh các quốc gia trên nhưng cho biết một số chuyên gia về drone của Ukraine đã lên đường tới Trung Đông và dự kiến sẽ có mặt tại đây trong tuần này.

Liên quan đến việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự ở châu Âu, người phát ngôn của Nội các Đức Stefan Cornelius cho biết Berlin không có ý định hạn chế Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của nước này tại Đức cho hành động chống lại Iran.

Trước đó, tờ Berliner Zeitung đưa tin căn cứ không quân Ramstein ở Tây Nam nước Đức đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ chống Iran./.

Iran nêu các điều kiện giảm căng thẳng, bác khả năng đàm phán với Mỹ Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực với điều kiện "không phận, đất liền và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran."