G7 cam kết hành động để giảm giá dầu do xung đột Trung Đông

Ngày 11/3, các bộ trưởng năng lượng của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ra tuyên bố cho biết họ sẵn sàng thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết," phối hợp với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) để giải quyết tình trạng giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố nêu rõ: "Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ việc thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết tình hình, bao gồm cả việc sử dụng các kho dự trữ chiến lược."

G7 nhấn mạnh “sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết phối hợp với các thành viên IEA."

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì để thảo luận về hậu quả kinh tế của xung đột ở Trung Đông.

Trước đó, ngày 12/3, IEA đã họp bàn đánh giá an ninh nguồn cung và khả năng mở các kho dự trữ khẩn cấp khi xung đột ở Trung Đông làm ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Theo tờ Wall Street Journal, IEA đã đề xuất mở lượng dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay, vượt quá 182 triệu thùng mà các nước thành viên IEA đưa ra thị trường vào năm 2022 khi bùng phát xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/3, Liên đoàn Các nhà sản xuất Malaysia (FMM) cho biết ngành sản xuất của nước này đối mặt rủi ro khi các tuyến vận tải biển toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông và những biến động xung quanh Eo biển Hormuz.

Chủ tịch FMM, ông Jacob Lee Chor Kok cho biết hơn 90% hoạt động thương mại của Malaysia được vận chuyển bằng đường biển. Trong khi đó, những diễn biến gần đây tại Trung Đông đã khiến chi phí vận tải gia tăng và làm gián đoạn hoạt động logistics.

Nhiều hãng vận tải biển lớn đã áp dụng mức phụ phí khẩn cấp đối với hàng hóa vận chuyển đến và đi từ các cảng thuộc khu vực vùng Vịnh, đồng thời phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu thuyền cũng tăng mạnh.

Theo FMM, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này hiện phải đối mặt với chi phí vận chuyển cao hơn, năng lực tàu chở hàng bị hạn chế và sự không chắc chắn về lịch trình giao hàng. Bên cạnh đó, giá dầu toàn cầu tăng cao cũng có thể khiến chi phí năng lượng công nghiệp và chi phí logistics trong toàn ngành sản xuất gia tăng.

Dù các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) không phải là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia, khu vực này là thị trường thứ cấp quan trọng, đồng thời là trung tâm trung chuyển hàng hóa tới châu Phi, Trung Á và một số khu vực của châu Âu. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào tại các cảng ở vùng Vịnh không chỉ ảnh hưởng tới xuất khẩu trực tiếp của Malaysia sang khu vực này mà còn tác động tới các lô hàng trung chuyển tới các thị trường khác.

FMM kêu gọi Chính phủ Malaysia thành lập một lực lượng đặc nhiệm ứng phó khủng hoảng xuất khẩu như một cơ chế phối hợp tạm thời giữa chính phủ và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và hãng vận tải khi xảy ra gián đoạn thương mại./.

