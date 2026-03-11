Nhật Bản ủng hộ phối hợp xả kho dầu giữa các nước thành viên IEA

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa, ngày 10/3, tuyên bố nước này ủng hộ kế hoạch phối hợp xả kho dự trữ dầu mỏ giữa các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung và khiến giá dầu thế giới tăng vọt.

Theo ông Akazawa, Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông, tin rằng hoạt động giải phóng kho dầu là "một công cụ hiệu quả để ổn định thị trường toàn cầu.”

Tham dự cuộc họp trực tuyến của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 10/3, ông Akazawa cho biết các bộ trưởng năng lượng G7 xác nhận rằng họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như giảm lượng dự trữ, để hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố sau cuộc họp, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, khẳng định cơ quan này sẽ sớm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các chính phủ thành viên IEA để "đánh giá tình hình an ninh nguồn cung và điều kiện thị trường hiện tại, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên cung cấp lượng dự trữ khẩn cấp của các nước IEA cho thị trường hay không.”

Theo quy định của IEA, các quốc gia thành viên phải đảm bảo dự trữ dầu tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng để sẵn sàng ứng phó tập thể trước tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Hiện nay, các thành viên IEA (bao gồm cả G7) đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản sở hữu tổng cộng khoảng 700 triệu thùng.

Trước đó, các Bộ trưởng Tài chính G7 cũng đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp ngày 9/3. Chính phủ Canada cho biết một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/3 (theo giờ địa phương) để thống nhất các bước đi tiếp theo nhằm đối phó với những bất ổn tại Trung Đông.

Lần gần đây nhất IEA tiến hành phối hợp xả kho dự trữ dầu mỏ quy mô lớn là vào năm 2022, nhằm đảm bảo ổn định thị trường sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ./.

