Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm chống khai thác IUU

Trước yêu cầu thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý và khai thác thủy sản.

Tại các cảng cá của tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý cảng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm soát tàu cá ra vào cảng, nhật ký khai thác và xác nhận nguồn gốc thủy sản.

Tàu cá khi cập cảng đều được kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định, góp phần cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" IUU.

Trực tiếp kiểm tra tại các cảng cá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát việc sắp xếp tàu cá neo đậu gọn gàng. Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý hồ sơ, dữ liệu liên quan đến đội tàu, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đội tàu cá của địa phương được quản lý thông qua đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và đánh dấu tàu.

Tàu cá đủ điều kiện đã được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishbase, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tỉnh Khánh Hòa đã xóa đăng ký 365 tàu cá không còn hoạt động; đồng thời ban hành quy trình xử lý tàu mất kết nối giám sát hành trình và tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ năm 2024 đến nay, Khánh Hòa không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại Cảng cá Hòn Rớ, nhiều tàu cá sau chuyến biển dài ngày từ ngư trường Trường Sa, DK1 liên tiếp cập cảng.

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ cho biết, sau Tết Nguyên đán nhiều tàu cá khai thác xa bờ đã trở về cảng với sản lượng khá. Bình quân mỗi tàu câu cá ngừ đại dương đạt từ 2,5 đến hơn 3 tấn cá. Điều này cho thấy tín hiệu thuận lợi của mùa vụ đầu năm.

Cùng với hoạt động khai thác, các quy định về chống khai thác IUU cũng được tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên đối với ngư dân và chủ tàu.

Ngư dân Trần Văn Hùng, chủ tàu câu cá ngừ tại phường Nam Nha Trang chia sẻ, sau nhiều năm triển khai các quy định chống khai thác IUU, bà con ngư dân đã ý thức rõ hơn về trách nhiệm khi vươn khơi bám biển. Tàu cá đều lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và tuân thủ đúng ngư trường được phép hoạt động.

Ngư dân mong muốn cùng các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy định để góp phần sớm gỡ "thẻ vàng" của EC.

Việc tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản đang được tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ. Cùng với nỗ lực của các cơ quan quản lý, ý thức chấp hành của ngư dân cũng ngày càng được nâng lên.

Đây là những hành động cụ thể khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện nghiêm các khuyến nghị của EC, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" IUU./.

