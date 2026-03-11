Ngành gỗ Việt Nam trước cơ hội chinh phục thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử

Hội nghị Wayfair Việt Nam Summit 2026 với chủ đề “Tinh hoa đồ gỗ Việt - Chinh phục thị trường toàn cầu” thu hút hơn 200 nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những doanh nghiệp tiên phong bước vào sân chơi thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ có lợi thế giành thị phần và bứt tốc tăng trưởng, đưa tinh hoa đồ gỗ Việt chinh phục thành công người tiêu dùng toàn cầu

Việt Nam đã trở thành một trụ cột thiết yếu trong chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu. Với năng lực sản xuất vượt trội — đặc biệt là trong phân khúc trung và cao cấp — các doanh nghiệp Việt Nam đang nắm giữ vị thế thuận lợi để chiếm lĩnh thị phần đáng kể trên trường quốc tế.

Hơn 200 nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu trong lĩnh vực gỗ nội thất đã cùng đi tìm lời giải cho thị phần đầy tiềm năng của thế giới tại Hội nghị Wayfair Việt Nam Summit 2026 với chủ đề “Tinh hoa đồ gỗ Việt - Chinh phục thị trường toàn cầu” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện ngày 10/3 không chỉ là điểm hẹn kết nối mà còn là lời khẳng định cho tham vọng vươn xa của ngành nội thất Việt Nam trên bản đồ thương mại điện tử thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ryan Fitzpatrick, Phó Chủ tịch Ngành hàng Nội thất & Trang trí kiêm Giám đốc Toàn cầu Wayfair Global Selling, nhấn mạnh cam kết dài hạn của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Ông Ryan Fitzpatrick cũng cho biết Wayfair đã thiết lập đội ngũ nhân sự tận tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp hỗ trợ nhà cung cấp nắm bắt sự phức tạp của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Ryan Fitzpatrick, Phó Chủ tịch Ngành hàng Nội thất & Trang trí kiêm Giám đốc Toàn cầu Wayfair Global Selling phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phân tích về lợi thế cạnh tranh của các nhà cung cấp Việt Nam, ông Andy Li, chuyên gia của Wayfair, chỉ ra rằng Việt Nam hiện chiếm 35% tổng doanh thu nhập khẩu đồ nội thất của Hoa Kỳ. “Tôi tin rằng các nhà cung cấp Việt Nam đang sản xuất ra những sản phẩm nội thất có chất lượng thuộc hàng tốt nhất thế giới,” ông Andy Li nhận định. “Khác với nhiều người bán tập trung vào số lượng lớn với giá thấp, các nhà cung cấp Việt Nam lại ưu tiên sự tinh xảo và tay nghề thủ công. Những sản phẩm chất lượng cao này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của khách hàng chúng tôi.” Theo ông, thị trường đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen mua sắm, và việc chuyển dịch sang mô hình đa kênh hoặc bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu riêng.

Ông Andy Li, chuyên gia nền tảng thương mại điện tử nội thất tại Hội nghị Wayfair Việt Nam Summit 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dưới góc nhìn của Hiệp hội Chế biến gỗ và Thủ công mỹ nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), ông Trần Lâm Sơn, Ủy viên thường vụ Hiệp hội, đánh giá cao xu thế tất yếu của thương mại điện tử. “Đây là con đường ngắn nhất từ sản xuất đến tay người tiêu dùng,” ông Sơn khẳng định. “Tiêu đề hội nghị hôm nay rất rõ ràng, Wayfair cũng muốn đưa hàng nội thất, đồ gỗ của Việt Nam ra thị trường thế giới. HAWA với bề dày lịch sử trên 35 năm, kết hợp được nhiều nhà máy, có nhiều dữ liệu về sản xuất gỗ, thấy rõ đây là điều cần thiết để cùng Wayfair và các nhà máy bước lên con đường thương mại điện tử.”

Ông Trần Lâm Sơn dẫn chứng về gỗ keo (Akasia) như một điển hình cho nỗ lực xây dựng thương hiệu Việt. “Người Việt Nam mình gọi là gỗ keo, gỗ rừng trồng. HAWA cùng một số công ty đã xây dựng thương hiệu cây keo Akasia suốt 25 năm qua, nó cũng như thương hiệu mây tre Việt Nam rồi. Bây giờ, Wayfair là một trong những nền tảng để đưa giá trị thương hiệu đó lên tầm cao mới,” ông nói.

Những doanh nghiệp tiên phong bước vào sân chơi thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ có lợi thế giành thị phần và bứt tốc tăng trưởng, đưa tinh hoa đồ gỗ Việt chinh phục thành công người tiêu dùng toàn cầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về thực tế đáng suy ngẫm sau hai chuyến công tác nước ngoài cùng Wayfair, ông Trần Lâm Sơn cho biết: “Lần thứ nhất chúng tôi dẫn đoàn doanh nghiệp Việt Nam qua văn phòng Wayfair ở Thượng Hải. Lần thứ hai, tôi cùng Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại qua Mỹ, trực tiếp tới kho của Wayfair. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi phát hiện gần như 50% hàng hóa trong kho là ‘Made in Vietnam’, nhưng doanh số bán ra do người Việt tự chủ lại rất khiêm tốn, khoảng 10-14 tỷ trên tổng doanh số. Phần lớn là do các doanh nghiệp từ nước khác bán.”

Từ thực tế đó, đại diện HAWA kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ hơn nữa. “Các nhà máy Việt Nam có khả năng ứng biến tốt, tính bền vững cao. Nhưng về công cụ, kênh thông tin, logistics, chúng tôi còn chập chững. Để đi thật nhanh, phải có chiến lược rõ ràng. Ngày hôm nay, chúng ta ngồi lại với nhau, thế hệ trẻ của các doanh nghiệp cùng học hỏi công cụ, cùng chia sẻ từ những công ty đã thành công. Đó chính là tinh thần ‘làm gương, truyền cảm hứng, chia sẻ và phi lợi nhuận’ mà HAWA theo đuổi để vực dậy cộng đồng doanh nghiệp,” ông Sơn nhấn mạnh.

Các chuyên gia tham gia Toạ đàm Nhà cung cấp Wayfair. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với việc HAWA đã sáp nhập và có thế mạnh với hơn 1.000 công ty, nhà máy, cùng mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ từ 17 tỷ USD năm ngoái lên trên 20 tỷ USD trong năm 2026, thông điệp xuyên suốt hội nghị là “Thời điểm vàng” đã đến. Những doanh nghiệp tiên phong bước vào sân chơi thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ có lợi thế giành thị phần và bứt tốc tăng trưởng, đưa tinh hoa đồ gỗ Việt chinh phục thành công người tiêu dùng toàn cầu./.