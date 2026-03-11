Khai mạc Phiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định CPTPP lần thứ nhất năm 2026

Chiều 11/3, Phiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ nhất năm 2026 (SOM1) đã được khai mạc tại Hà Nội.

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 do Việt Nam đảm nhiệm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các quan chức cấp cao và chuyên gia đến từ các nền kinh tế thành viên CPTPP.

Tham dự phiên khai mạc có các quan chức cấp cao và chuyên gia đến từ các nền kinh tế thành viên CPTPP, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam; cùng sự tham dự trực tuyến của đại biểu Mexico.

Trước đó, từ 13h30 đến 14h00, chương trình biểu diễn Di sản văn hóa Hà Nội đã được tổ chức nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế tham dự sự kiện.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và phần trình diễn văn hóa, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố hơn một nghìn năm lịch sử, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa.

Trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hiệp định. Theo kế hoạch, Phiên họp Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ nhất năm 2026 (SOM1) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 - 13/3/2026.

Để chuẩn bị cho năm Chủ tịch CPTPP 2026, ngày 21/1/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT về Kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP.

Các Trưởng đoàn tham dự phiên họp chụp ảnh chung. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Phiên họp SOM1 được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP, đồng thời tạo diễn đàn để các thành viên trao đổi về những ưu tiên hợp tác, định hướng triển khai Hiệp định và thúc đẩy phối hợp giữa các nền kinh tế thành viên trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động.

Thông qua các cuộc thảo luận trong khuôn khổ SOM1, các thành viên CPTPP sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Hiệp định, tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và củng cố vai trò của CPTPP trong cấu trúc thương mại khu vực và toàn cầu, qua đó góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân các nước thành viên.

Phát biểu khai mạc SOM1, ông Lê Triệu Dũng - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực vào việc duy trì tinh thần hợp tác, đối thoại và đồng thuận giữa các thành viên.

Với tinh thần thiện chí, cởi mở và trách nhiệm, Việt Nam cam kết lắng nghe một cách cẩn trọng và xem xét đầy đủ các quan điểm cũng như đề xuất của tất cả các thành viên CPTPP đối với mọi nội dung trong chương trình nghị sự.

“Chúng tôi nhận thức rõ rằng vai trò của nước Chủ tịch không chỉ là điều hành các phiên họp mà còn là tạo ra một môi trường đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng, thúc đẩy đồng thuận và bảo đảm rằng mọi ý kiến đều được lắng nghe và tôn trọng,” ông Lê Triệu Dũng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, theo ông, việc duy trì một không gian hợp tác hiệu quả, nơi các thành viên có thể chia sẻ quan điểm và cùng tìm kiếm các giải pháp chung, càng trở nên quan trọng hơn.

Đại diện Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của tất cả các thành viên trong suốt năm Chủ tịch CPTPP.

Sự tham gia tích cực, tinh thần xây dựng và sự linh hoạt của các đoàn đại biểu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn tại, đồng thời định hình những hướng hợp tác mới phù hợp với bối cảnh đang thay đổi của khu vực.

Theo ông Lê Triệu Dũng, những nỗ lực đó không chỉ góp phần củng cố hiệu quả triển khai Hiệp định mà còn hướng tới mục tiêu chung là mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân của các nước thành viên.

Năm Chủ tịch CPTPP 2026 được Việt Nam triển khai với chủ đề “Shared Visions - Shared Actions” (Cùng chia sẻ tầm nhìn - Cùng hành động vì tương lai chung). Chủ đề này phản ánh tinh thần hợp tác của CPTPP, nơi các nền kinh tế cùng hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn và cùng hành động để biến những tầm nhìn đó thành các kết quả hợp tác thực chất.

Trong năm Chủ tịch 2026, Việt Nam cùng các thành viên CPTPP tập trung thúc đẩy một số ưu tiên lớn. Trước hết là tiếp tục củng cố và nâng cấp Hiệp định nhằm bảo đảm CPTPP luôn phù hợp với những xu hướng mới của thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, tiến trình mở rộng thành viên cũng được thúc đẩy nhằm mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn cho các nền kinh tế trong khu vực.

Một ưu tiên khác là tăng cường đối thoại với các đối tác bên ngoài CPTPP, qua đó nâng cao vai trò của Hiệp định trong cấu trúc kinh tế khu vực.

Đồng thời, các thành viên cũng chú trọng củng cố nền tảng thể chế và cơ chế vận hành của CPTPP nhằm bảo đảm Hiệp định tiếp tục hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Cùng đó, việc nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của Hiệp định cũng được đặt ra nhằm bảo đảm những lợi ích từ CPTPP được chuyển hóa thành kết quả thiết thực đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp của các nước thành viên.

Theo chương trình làm việc, SOM1 lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai và phát triển của Hiệp định CPTPP.

Một trong những trọng tâm là việc cập nhật và nâng cấp Hiệp định để bảo đảm CPTPP tiếp tục duy trì vai trò là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng sẽ xem xét tiến trình gia nhập của một số nền kinh tế đang nộp đơn tham gia Hiệp định, trong đó có Costa Rica, Uruguay và một số đối tác khác.

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về các cơ chế đối thoại thương mại và đầu tư giữa CPTPP với các đối tác bên ngoài, cũng như các biện pháp nhằm tăng cường năng lực thực thi và thúc đẩy việc triển khai Hiệp định hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Song song với chương trình nghị sự chính thức, Ban tổ chức cũng sắp xếp một số hoạt động bên lề nhằm tạo thêm cơ hội để các đoàn đại biểu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời giới thiệu tới bạn bè CPTPP về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Ông Lê Triệu Dũng bày tỏ hy vọng trong thời gian lưu lại tại Hà Nội, các đại biểu quốc tế sẽ có dịp khám phá thành phố nghìn năm văn hiến và cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người dân Việt Nam.

Tại phiên khai mạc, các đoàn cũng trao đổi về dự thảo lộ trình các cuộc họp CPTPP trong năm 2026.

Các đầu mối phụ trách từng chương của Hiệp định dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên gia CPTPP, để thống nhất phương án tổ chức cũng như thời điểm phù hợp cho các cuộc họp trực tuyến của các ủy ban và nhóm công tác trong thời gian tới.

Thông qua các cuộc thảo luận trong khuôn khổ SOM1, các thành viên CPTPP được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Hiệp định, tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và củng cố vai trò của CPTPP trong cấu trúc thương mại khu vực cũng như toàn cầu./.

