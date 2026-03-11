Nhà Trắng: Giá năng lượng tăng cao do xung đột với Iran chỉ là tạm thời

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 10/3, đã nỗ lực trấn an dư luận trước những lo ngại về chi phí năng lượng leo thang do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời khẳng định sự tăng vọt gần đây của giá dầu và khí đốt chỉ là tạm thời.

Trong phiên 9/3, giá dầu Brent - một trong hai loại dầu chuẩn tham chiếu toàn cầu - đã vọt lên mức hơn 119 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc cắt giảm nguồn cung của Saudi Arabia và các nhà sản xuất khác làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu.

Giá năng lượng tăng vọt đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống, đe dọa gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng và tạo ra rủi ro chính trị cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt tuyên bố các hành động quân sự của Mỹ cuối cùng sẽ dẫn đến việc hạ giá năng lượng.

Bà nhấn mạnh: "Người dân Mỹ hãy yên tâm, sự gia tăng giá dầu và xăng gần đây chỉ là tạm thời. Chiến dịch này sẽ giúp giá năng lượng giảm trong dài hạn."

Giá dầu thô sang phiên 10/3 đã hạ nhiệt so với mức tăng đột biến trước đó, song diễn biến giá xăng trong 9 tháng tới - thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 của Mỹ - vẫn là một dấu hỏi lớn.

Các cuộc thăm dò dư luận do một số hãng truyền thông lớn thực hiện cho thấy cử tri Mỹ đang rất bất bình với mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thất vọng vì chính phủ chưa có đủ các biện pháp giải quyết hiệu quả.

Bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump và đội ngũ quan chức phụ trách năng lượng đang theo dõi chặt chẽ thị trường, đồng thời quân đội Mỹ đang xây dựng các phương án theo chỉ thị của Tổng thống nhằm duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz.

Hiện nay, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ hàng ngày trên thế giới đi qua eo biển này. Xung đột đã khiến các công ty bảo hiểm hàng hải hủy bỏ bảo hiểm rủi ro chiến tranh, khiến hầu hết hoạt động của tàu chở dầu bị đình trệ./.

