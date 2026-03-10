Các địa phương siết chặt giám sát, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động mạnh, các địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp giám sát, điều tiết thị trường nhằm đảm bảo nguồn cung thông suốt. Song song với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cũng đang chủ động thay đổi tư duy quản trị, sinh hoạt để thích ứng với mặt bằng giá mới.

Quản lý chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu

Trước áp lực giá xăng dầu tăng mạnh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân, bám sát địa bàn để ngăn chặn các hành vi đầu cơ, trục lợi.

Không chỉ ở đường bộ, tại các xã ven biển có nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu lớn cho tàu thuyền - công tác kiểm tra được duy trì 24/7, kể cả ngày nghỉ.

Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An khẳng định, đơn vị đang thực hiện chỉ đạo sát sao từ Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường. Lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra các cửa hàng bán lẻ mà còn rà soát năng lực dự trữ của các doanh nghiệp phân phối. Đến thời điểm này chưa phát hiện đứt gãy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

"Nếu phát hiện hành vi găm hàng tạo khan hiếm giả tạo hoặc tự ý tăng giá, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật, tuyệt đối không có vùng cấm. Từ ngày 3/3 đến nay, qua kiểm tra thực tế, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào đóng cửa hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Các cửa hàng vẫn niêm yết giá đầy đủ và bán đúng mức giá quy định," ông Đôn nhấn mạnh.

Ghi nhận tại hệ thống cung ứng chủ lực, ông Cao Viết Đông, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu Petrolimex Nghệ An cho biết, đơn vị đang quản lý 86 cửa hàng trực thuộc và hơn 100 cửa hàng nhượng quyền. Hiện kho dự trữ của công ty còn hơn 14 triệu lít xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu toàn tỉnh trong hơn 12 ngày tới. Nguồn hàng được đảm bảo ổn định từ hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất.

Tương tự, tại Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương, ông Nguyễn Tất Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay doanh nghiệp luôn duy trì phương án dự trữ khoảng 250 m3 để cung ứng liên tục cho hệ thống, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cục bộ.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu yêu cầu Sở Công Thương hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không tự ý giảm giờ bán hàng. Bên cạnh đó, nghiêm cấm việc đóng cửa, ngừng bán hàng khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng Tháp là địa phương có nhiều doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn như: Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex)..., cùng với hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu. Trước tình hình biến động về giá và cung ứng xăng dầu, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp vừa thông báo 2 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 111 (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Việc thiết lập đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân; qua đó phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đường dây nóng thứ nhất đặt tại Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, số 387 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Người tiếp nhận là bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng Quản lý thương mại; điện thoại: 0902854077, email: nttnga.sct@dongthap.gov.vn.

Đường dây nóng thứ hai đặt tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, số 139 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho. Người tiếp nhận là ông Nguyễn Thành Lý, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; điện thoại 0918454149, email: ntly@dongthap.gov.vn.

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, các số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Những hành vi được tiếp nhận phản ánh bao gồm: Găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; tự ý tăng giá hoặc bán không đúng giá niêm yết; kinh doanh xăng dầu nhập lậu; xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Ứng phó với biến động năng lượng

Tại Nghệ An, các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực như Luxshare, Nafoods hay dệt may Hoa Lợi đang đối mặt với bài toán chi phí vận hành tăng từ 15-30%. Không chỉ cước tàu, việc đặt chỗ (booking) trở nên khan hiếm, khiến hàng hóa có nguy cơ đọng kho, lỡ nhịp giao hàng.

Trước thực tế này, Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực XI đã chủ động "mở đường" bằng cách đẩy mạnh thông quan điện tử 24/7 và linh hoạt xử lý các tờ khai điều chỉnh lộ trình. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 72/2026/NĐ-CP giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 được coi là "phao cứu sinh" kịp thời để hạ nhiệt áp lực đầu vào.

Ông Trần Nam Thắng, Giám đốc một doanh nghiệp logistics tại Trường Vinh chia sẻ: "Xăng dầu chiếm gần 40% giá thành vận tải của chúng tôi. Giá dầu thế giới biến động cộng với phụ phí chiến tranh khiến lợi nhuận bị hao hụt. Hiện tại, chúng tôi phải tối ưu hóa lộ trình bằng phần mềm AI để giảm quãng đường chạy rỗng, đồng thời thương thảo với khách hàng để chia sẻ rủi ro thông qua các điều khoản phụ phí nhiên liệu linh hoạt."

Nhiều doanh nghiệp vận tải khác trên địa bàn cũng đang rốt ráo chuyển đổi sang các dòng xe tải thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu hoặc cân nhắc phương án vận tải đa phương thức (kết hợp đường bộ và đường thủy nội địa) để giảm phụ thuộc hoàn toàn vào dầu diesel. Bên cạnh đó, họ chủ động điều chỉnh giá cước hoặc áp dụng phụ phí nhiên liệu linh hoạt trong hợp đồng để chia sẻ rủi ro với khách hàng.

Không chỉ doanh nghiệp, đời sống người dân cũng chịu tác động gián tiếp khi giá vận tải đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tăng theo, xu hướng dịch chuyển trong tiêu dùng cũng được tính đến.

Chị Lê Thanh Thủy, phường Vinh Hưng cho biết: "Mỗi lần giá xăng rục rịch tăng, chi phí đi lại và chợ búa đều đội lên đáng kể. Gia đình tôi cân nhắc sẽ đổi sang xe máy điện cho việc di chuyển gần và ưu tiên mua sắm tại các siêu thị gần nhà để giảm thiểu lộ trình. Chúng tôi cũng theo dõi sát các kỳ điều hành giá để chủ động kế hoạch chi tiêu, bên cạnh đó hạn chế các bữa ăn ngoài để tiết kiệm chi phí."

Đại diện Sở Công Thương Nghệ An cho biết, mặc dù nguồn cung hiện tại cơ bản được đảm bảo, nhưng các yếu tố bất định từ thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để giữ vững ổn định thị trường.

Người đi xe gắn máy mua xăng tại Cửa hàng xăng dầu Hòa Đông 2 (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngày 9/3, Sở Công Thương Nghệ An đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn cung. Trong đó yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đúng hạn ngạch phân giao, chủ động dự trữ và điều chỉnh chiết khấu hợp lý để duy trì hoạt động ổn định cho các đại lý bán lẻ.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, ngừng bán sai quy định hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý. Siết chặt kiểm tra niêm yết giá và điều kiện kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG chai), đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, nhiều công ty, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn cố gắng tìm nguồn cung và mở cửa hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cửa hàng xăng dầu Hòa Đông 2 (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 9/3, cửa hàng hoạt động bình thường. Khách hàng được cung cấp xăng dầu theo đúng yêu cầu, không phải mua theo hạn mức. Anh Văn Chúng, đại diện Cửa hàng xăng dầu Hòa Đông 2 cho biết, hiện nay tuy có gặp khó khăn nhưng cửa hàng cố gắng tìm nguồn cung nên vẫn hoạt động bình thường.

Tại nhiều cửa hàng bán lẻ của hệ thống xăng dầu Petrolimex Đồng Tháp, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Người dân có thể dễ dàng mua nhiên liệu cho phương tiện, kể cả những phương tiện lớn. Mấy ngày qua, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 111 (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp nhiên liệu cho nhiều xe tải, xe container...

Đại diện Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 111 cho hay, có nhiều người dân mang can, thùng nhựa đi mua xăng dầu để tích trữ. Hiện, nguồn cung xăng dầu cho cửa hàng vẫn đảm bảo bình thường. Lượng khách dồn về cửa hàng đông nên sản lượng bán hàng tăng 30-40% so với ngày bình thường.

Ông Hoàng Văn Tuyến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp cho biết, tình hình chiến sự tại Trung Đông gây tác động rất lớn đến giá xăng dầu cũng như tình hình cung ứng xăng dầu. Mặc dù vậy đến nay, 100% cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Đồng Tháp vẫn đảm bảo việc cung ứng xăng dầu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Ông Hoàng Văn Tuyến cũng cho rằng, việc người dân tích trữ là không cần thiết, gây ra nguy cơ mất an toàn về cháy nổ rất lớn.

"Về lượng dự trữ xăng dầu của Petrolimex Đồng Tháp, do chúng tôi có 2 kho trung tâm trên địa bàn tỉnh và hệ thống phương tiện vận tải xăng dầu đường bộ nên chủ động trong công tác nhập hàng từ tổng kho xăng dầu (từ Thành phố Hồ Chí Minh về); cũng như từ kho trung tâm của công ty vận chuyển xăng dầu đến các cửa hàng trực thuộc Petrolimex Đồng Tháp, thương nhân nhượng quyền và các khách hàng bán buôn của công ty," Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp Hoàng Văn Tuyến cho hay./.

Bộ Công Thương: Xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.