Trích lập quỹ bình ổn, mặt hàng xăng RON95-III có giá mới là 29.120 đồng

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh từ 23 giờ 45 phút ngày 10/3.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 26.570 đồng/lít, tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 5,33%, thấp hơn xăng RON95-III 2.550 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 29.120 đồng/lít, tăng 2.073 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 7/3, tương đương tăng 7,66%.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít, lên ngưỡng 30.717 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg, ở ngưỡng 24.707 đồng/kg. Riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, giá mới là 32.385 đồng/lít.

Theo đánh giá, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ này so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 7/3) như sau: Xăng E5RON92 ở mức 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít, tương đương tăng 21,18%; Xăng RON95-III ở mức 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương tăng 22,45%; Dầu diesel 0.05S ở mức 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít, tương đương tăng 18,12%; Dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít, tăng 1.294 đồng/lít, tương đương tăng 3,69%; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 28.707 đồng/kg, tăng 7.380 đồng/kg, tương đương tăng 34,60%.



Vì vậy, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 7/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, cụ thể xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg./.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ, bảo đảm cung ứng đầy đủ.