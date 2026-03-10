Nhiều mặt hàng thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh lên nhẹ do giá xăng dầu tăng

Sau các đợt điều chỉnh giá xăng dầu đầu tháng 3, nhiều tiểu thương và người tiêu dùng bắt đầu cảm nhận rõ áp lực chi phí trên thị trường hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giá một số mặt hàng thực phẩm đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong những ngày gần đây.

Chị Nguyễn Thanh Kiển, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá rau đang tăng từng ngày theo giá xăng. Cụ thể, các loại rau như cải xanh, cải ngọt, rau mùng tơi… mỗi ngày tăng thêm 2.000-5.000 đồng/kg, có giá 25.000-35.000 đồng/kg.

"Mỗi thứ tăng lên 1 ít khiến số tiền đi chợ cũng bị tăng lên đáng kể. Với đà này tôi sợ giá rau hay thực phẩm cũng sẽ còn tăng," chị Kiển lo ngại.

Cùng tâm trạng, chị Phạm Thị Toán, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết không chỉ rau xanh, một số mặt hàng thiết yếu như thịt cá cũng nhích nhẹ so với trước. Người tiêu dùng đều hiểu xăng tăng sẽ kéo giá mặt bằng tăng lên, nhưng áp lực chi phí sẽ đè nặng lên sinh hoạt phí của gia đình, ảnh hưởng một phần đến chất lượng bữa ăn.

Theo các tiểu thương chợ Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau Tết, giá nhiều loại thực phẩm đã hạ nhiệt, nhưng đang có dấu hiệu tăng trở lại trước áp lực giá xăng dầu. Chị Nguyễn Thị Dung, một tiểu thương kinh doanh rau tại chợ cho biết, đầu mối đã báo giá tăng nhẹ vài nghìn đồng/kg, nhất là với những loại vận chuyển đường dài, như rau củ từ Đà Lạt. Với những loại rau có nguồn cung sẵn có tại thành phố thì giá chỉ tăng nhẹ.

"Chi phí nhập hàng so với bình thường đã tăng lên, buộc chúng tôi cũng phải bán tăng một số loại. Tuy nhiên hiện người đi chợ ít nên cũng đang tính toán làm sao để giữ được khách. Những loại nào nhập vào mà tăng không đáng kể thì mình giữ nguyên giá, như cà chua, cà rốt, cải dún, khoảng 20.000 đồng/kg," chị Dung chia sẻ.

Ở quầy thịt lợn, các tiểu thương cho biết, từ sau Tết, giá thịt vẫn ở mức cao trong khi sức mua giảm. Với tình hình chi phí vận chuyển tăng, việc giữ giá rất khó, khiến sức tiêu thụ có thể còn giảm tiếp. Hiện giá bán lẻ thịt lợn trên thị trường dao động từ 88.500-200.000 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi khoảng 180.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, nạc dăm 170.000 đồng/kg, nạc đùi khoảng 140.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng/kg…

Trong khi đó, anh Đoàn Mạnh Trung, tiểu thương bán cá trên đường Phạm Hữu Lầu, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cá nhập tại chợ tăng vài nghìn đồng/kg, nhưng anh vẫn giữ giá đầu ra hoặc tăng nhẹ để người tiêu dùng dễ thích nghi. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra thông cảm, nhưng chi phí sinh hoạt tăng khiến nhiều gia đình có dấu hiệu thắt chặt chi tiêu, giảm lượng thực phẩm tiêu thụ.

Cũng theo anh Trung, sức mua sau Tết vẫn chưa phục hồi mạnh nên việc tăng giá quá nhanh có thể khiến hàng hóa bán chậm. Do đó, nhiều tiểu thương lựa chọn cách nhập hàng ít hơn, xoay vòng nhanh để giảm rủi ro khi giá biến động.

Thực phẩm tăng giá khiến nhiều dịch vụ ăn uống "nhấp nhổm" tăng theo. Bà Nguyễn Khánh Hà, ngụ phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá một số mặt hàng ăn sáng đã tăng khoảng 5.000 đồng, từ bánh mì cho đến phở hay hủ tiếu. Làn sóng tăng giá đang buộc nhiều gia đình phải tính toán lại cách chi tiêu, giảm sử dụng dịch vụ, tăng cường tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà.

Trước áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, hợp tác xã cung ứng thực phẩm cũng phải cân nhắc điều chỉnh giá.

Theo Hợp tác xã Tuấn Ngọc, đơn vị chuyên trồng rau thủy canh cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng rau sạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng, giá bán có thể phải điều chỉnh khoảng 10%. Trước mắt, hợp tác xã vẫn cố gắng ổn định giá để hạn chế tác động đến thị trường.

Trong khi đó, nhiều hệ thống bán lẻ cho biết việc xăng, dầu tăng giá chưa ảnh hưởng đến hàng hóa, bởi nguồn cung ứng ổn định, ký kết hợp đồng dài hạn. Việc điều chỉnh giá phải được cân nhắc, tính toán, không bị tác động trực tiếp bởi biến động thị trường bên ngoài. Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì chính sách bình ổn giá theo cam kết với thành phố, đảm bảo nhiều mặt hàng thấp hơn 5-10% so với thị trường, trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

"Trước áp lực giá xăng dầu, nhiều nhà cung ứng cũng đã gửi thông báo điều chỉnh giá một số mặt hàng. Trước mắt chúng tôi vẫn đang giữ giá, nhưng khó tránh khỏi việc phải tính toán tăng một số mặt hàng nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng. Dù vậy, mức tăng giá sẽ được cân nhắc thận trọng để giữ sức mua thị trường," đại diện một hệ thống bán lẻ chia sẻ.

Trong ngắn hạn, nhiều mặt hàng vẫn giữ giá nhờ nguồn cung dồi dào sau Tết. Tuy nhiên, nếu chi phí vận chuyển, bảo quản và logistics tiếp tục tăng, thị trường dự báo sẽ có nhiều biến động. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát thị trường, khuyến khích doanh nghiệp giữ giá và tìm giải pháp can thiệp, ổn định thị trường, ổn định mặt bằng giá cả thị trường trên địa bàn./.

